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Confirmado por la Policía Nacional: detenido en Lanzarote un hombre de 69 años por acosar a un joven en las inmediaciones de un centro de menores

El sospechoso, de 69 años, abordó al joven de 16 años cerca de un centro de Arrecife. Tras conseguir su número de teléfono, comenzó a enviarle mensajes con propuestas sexuales
Confirmado por la Policía Nacional: detenido en Lanzarote un hombre de 69 años por acosar a un joven en las inmediaciones de un centro de menores
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La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un hombre de 69 años como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual. El arresto se produjo después de que el sospechoso, supuestamente, realizara proposiciones de índole sexual a un menor de 16 años, residente en un centro de la capital lanzaroteña.

Según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), el detenido en Lanzarote abordó al joven mientras este esperaba el transporte público cerca de su residencia. Con la excusa de acercarlo a su destino en su propio vehículo, logró entablar una conversación y convencer al menor para intercambiar los números de teléfono móvil.

Propuestas a través de mensajería instantánea

Esa misma noche, el adulto inició el contacto a través de una aplicación de mensajería. Fue en ese momento cuando, presuntamente, le propuso mantener relaciones sexuales. Ante la negativa tajante del menor, el hombre no desistió y llegó a pedirle el contacto de otros jóvenes del centro, a lo que el chico también se negó rotundamente.

La dirección del centro de menores, al tener conocimiento de la gravedad de los hechos, activó el protocolo y puso la situación en manos de la Policía Nacional. Los agentes analizaron las conversaciones del terminal móvil y tomaron declaración a la víctima, logrando la identificación plena del presunto acosador.

Medidas cautelares inmediatas

Tras ser localizado y arrestado para evitar riesgos tanto para el denunciante como para otros jóvenes de la zona, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. El juez ha decretado como medidas cautelares la prohibición estricta de comunicarse y de aproximarse al menor.

Este suceso ha generado una gran preocupación en el entorno de los centros de acogida de la isla, destacando la importancia de la colaboración entre las instituciones y las fuerzas de seguridad para la protección de los colectivos más vulnerables.

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