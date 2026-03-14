La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un hombre de 69 años como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual. El arresto se produjo después de que el sospechoso, supuestamente, realizara proposiciones de índole sexual a un menor de 16 años, residente en un centro de la capital lanzaroteña.
Según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), el detenido en Lanzarote abordó al joven mientras este esperaba el transporte público cerca de su residencia. Con la excusa de acercarlo a su destino en su propio vehículo, logró entablar una conversación y convencer al menor para intercambiar los números de teléfono móvil.
Propuestas a través de mensajería instantánea
Esa misma noche, el adulto inició el contacto a través de una aplicación de mensajería. Fue en ese momento cuando, presuntamente, le propuso mantener relaciones sexuales. Ante la negativa tajante del menor, el hombre no desistió y llegó a pedirle el contacto de otros jóvenes del centro, a lo que el chico también se negó rotundamente.
La dirección del centro de menores, al tener conocimiento de la gravedad de los hechos, activó el protocolo y puso la situación en manos de la Policía Nacional. Los agentes analizaron las conversaciones del terminal móvil y tomaron declaración a la víctima, logrando la identificación plena del presunto acosador.
Medidas cautelares inmediatas
Tras ser localizado y arrestado para evitar riesgos tanto para el denunciante como para otros jóvenes de la zona, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. El juez ha decretado como medidas cautelares la prohibición estricta de comunicarse y de aproximarse al menor.
Este suceso ha generado una gran preocupación en el entorno de los centros de acogida de la isla, destacando la importancia de la colaboración entre las instituciones y las fuerzas de seguridad para la protección de los colectivos más vulnerables.