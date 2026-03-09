Dramático rescate en un banco de Fuerteventura: liberado un hombre secuestrado desde el domingo

Dos personas han sido detenidas en Puerto del Rosario como presuntas autoras de un delito de secuestro e intento de extorsión. La Policía Local de la capital de Fuerteventura logró interceptar a los sospechosos este lunes, justo en el momento en que obligaban a su víctima a retirar dinero de un banco.
Los arrestados, un hombre y una mujer de nacionalidad española identificados como R.C.R.T. y S.A.A., de 38 y 46 años, habrían mantenido retenido a un varón en una vivienda desde la jornada del domingo. Según las investigaciones preliminares, el móvil del rapto era el cobro de una supuesta deuda económica que la víctima mantenía con sus captores.
El operativo policial se desencadenó cuando los agentes sorprendieron a los implicados in fraganti en las inmediaciones de una entidad bancaria. Los detenidos habían trasladado al hombre desde el domicilio donde permanecía custodiado en contra de su voluntad para que realizara una extracción de efectivo y saldara el pago exigido.
Tras la intervención inmediata de la Policía Local, los presuntos secuestradores fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional en la isla majorera. Allí se ha procedido a la instrucción del correspondiente atestado policial antes de que ambos pasen a disposición de la Autoridad Judicial competente en las próximas horas.