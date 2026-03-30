Palmas y olivos bendecidos de fe dan inicio a la Semana Santa lagunera

La celebración ayer del Domingo de Ramos marcó el comienzo de la Semana Santa en La Laguna. La primera que preside Eloy Santiago como obispo de la Diócesis Nivariense. La jornada comenzó en torno a las diez de la mañana en el exterior del Obispado, donde Santiago bendijo las palmas y olivos e invitó a los presentes a abrir las puertas de la vida y del corazón a Jesucristo, como hicieran los habitantes de Jerusalén hace más de dos mil años.
La procesión litúrgica con cantos y alabanzas se dirigió, posteriormente, hacia la Catedral, donde se celebró la solemne eucaristía del Domingo de Ramos. En ella tiene un lugar destacado la proclamación de la Pasión, en este año siguiendo el evangelio de San Mateo.
En su homilía el obispo invitó, siguiendo la oración de comienzo de la Misa, a “aprender de la enseñanzas de la Pasión”. “La actitud del discípulo es la de querer aprender, espabilar el oído para escuchar adecuadamente y, de este modo, poder alentar a los hermanos, especialmente a aquellos que sufren más”, señaló.
En cuanto a que fuera su primera Semana Santa como obispo, Eloy Santiago subrayó al término de la liturgia que “es una experiencia nueva el poder acompañar a la diócesis en estos días grandes para la fe cristiana. Me complace y me alegra ver que se vive tan intensamente estos días a través de las celebraciones litúrgicas, las procesiones, por medio de tantos encuentros con Jesucristo”. “Y ciertamente estoy viviendo esta Semana Mayor con mucha ilusión y gozo en el Señor”, destacó.
Al término de la eucaristía se desarrolló la procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, acompañada de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Cristo Predicador. Un paso arropado por la fe y la devoción de cientos de feligreses por las calles del casco histórico.
El Domingo de Ramos también tuvo su protagonismo en la capital tinerfeña, donde bendiciones y procesiones se sucedieron por varias zonas de Santa Cruz como El Tablero, La Salud o desde la parroquia de San José, donde partió la procesión con El Señor de la Burrita.