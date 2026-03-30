la laguna

Palmas y olivos bendecidos de fe dan inicio a la Semana Santa lagunera

El obispo Eloy Santiago preside en La Laguna su primer Domingo de Ramos y la procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Palmas y olivos bendecidos de fe dan inicio a la Semana Santa lagunera
La procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, en su recorrido por las calles laguneras. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

La celebración ayer del Domingo de Ramos marcó el comienzo de la Semana Santa en La Laguna. La primera que preside Eloy Santiago como obispo de la Diócesis Nivariense. La jornada comenzó en torno a las diez de la mañana en el exterior del Obispado, donde Santiago bendijo las palmas y olivos e invitó a los presentes a abrir las puertas de la vida y del corazón a Jesucristo, como hicieran los habitantes de Jerusalén hace más de dos mil años.

La procesión litúrgica con cantos y alabanzas se dirigió, posteriormente, hacia la Catedral, donde se celebró la solemne eucaristía del Domingo de Ramos. En ella tiene un lugar destacado la proclamación de la Pasión, en este año siguiendo el evangelio de San Mateo.

Noticias relacionadas
  1. La Aemet lanza su aviso especial para Semana Santa: qué le espera a Canarias frente al temporal polarLa Aemet lanza su aviso especial para Semana Santa: qué le espera a Canarias frente al temporal polar
  2. Las mejores torrijas de Canarias para esta Semana Santa: los dos templos que debes visitarLas mejores torrijas de Canarias para esta Semana Santa: los dos templos que debes visitar

En su homilía el obispo invitó, siguiendo la oración de comienzo de la Misa, a “aprender de la enseñanzas de la Pasión”. “La actitud del discípulo es la de querer aprender, espabilar el oído para escuchar adecuadamente y, de este modo, poder alentar a los hermanos, especialmente a aquellos que sufren más”, señaló.

En cuanto a que fuera su primera Semana Santa como obispo, Eloy Santiago subrayó al término de la liturgia que “es una experiencia nueva el poder acompañar a la diócesis en estos días grandes para la fe cristiana. Me complace y me alegra ver que se vive tan intensamente estos días a través de las celebraciones litúrgicas, las procesiones, por medio de tantos encuentros con Jesucristo”. “Y ciertamente estoy viviendo esta Semana Mayor con mucha ilusión y gozo en el Señor”, destacó.

Al término de la eucaristía se desarrolló la procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, acompañada de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Cristo Predicador. Un paso arropado por la fe y la devoción de cientos de feligreses por las calles del casco histórico.

El Domingo de Ramos también tuvo su protagonismo en la capital tinerfeña, donde bendiciones y procesiones se sucedieron por varias zonas de Santa Cruz como El Tablero, La Salud o desde la parroquia de San José, donde partió la procesión con El Señor de la Burrita.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas