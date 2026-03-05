Dos heridos tras la colisión entre una moto y un coche en La Orotava

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este jueves en una colisión entre un coche y una moto en La Orotava.
Los hechos han sucedido poco antes de las 14.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto con dos personas que precisaban asistencia sanitaria en la TF-21, a la altura del kilómetro 34.
Los heridos son una mujer de 54 años con un traumatismo de pronóstico moderado y que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias y un hombre de 58 años con un traumatismo de carácter leve, derivado al mismo complejo.
Cruz Roja Española también colaboró en el dispositivo y la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.