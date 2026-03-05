sucesos

Dos heridos tras la colisión entre una moto y un coche en La Orotava

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este jueves en una colisión entre un coche y una moto en La Orotava.

Los hechos han sucedido poco antes de las 14.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto con dos personas que precisaban asistencia sanitaria en la TF-21, a la altura del kilómetro 34.

Noticias relacionadas
  1. Piden precaución tras un accidente en el túnel de Tres de MayoPiden precaución tras un accidente en el túnel de Tres de Mayo
  2. Accidente múltiple en la TF-1: una mujer atrapada y tres heridasAccidente múltiple en la TF-1: una mujer atrapada y tres heridas

Los heridos son una mujer de 54 años con un traumatismo de pronóstico moderado y que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias y un hombre de 58 años con un traumatismo de carácter leve, derivado al mismo complejo.

Cruz Roja Española también colaboró en el dispositivo y la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas