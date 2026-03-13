cultura

El arquitecto chileno Smiljan Radic obtiene el Pritzker

El jurado del premio internacional de arquitectura pone de relieve en su fallo que los edificios del galardonado "ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre"
Smiljan Radic Clarke. / Premio Pritzker
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

El chileno Smiljan Radic Clarke ha sido galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura 2026, la máxima distinción en esta disciplina, según anunció ayer la organización.

“La arquitectura se sitúa entre formas grandes, masivas y perdurables, estructuras que se yerguen bajo el sol durante siglos, esperando nuestra visita, y construcciones más pequeñas y frágiles, fugaces como la vida de una mosca, a menudo sin un destino claro bajo la luz convencional”, manifestó Smiljan Radic tras conocerse el fallo del galardón.

“En esta tensión de tiempos dispares -añadió-, nos esforzamos por crear experiencias con una presencia emocional, animando a las personas a detenerse y reconsiderar un mundo que tan a menudo las pasa por alto”.

El jurado destacó la obra de Racic porque, “en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, el galardonado prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión infundada de certeza”. “Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre”.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas