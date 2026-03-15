El artista canario Juan Mesa y la música de las esferas

Song for stars. Este es el título del proyecto cultural que conduce esta semana al artista canario Juan Mesa a Hawái. El próximo jueves, 19 de marzo, viaja a Estados Unidos, a Texas, y, de ahí, a la isla de Maui, donde permanecerá hasta el 3 de abril. Durante su estancia en el estado insular del Pacífico, el compositor, cantante, multiinstrumentista y productor artístico audiovisual de La Gomera será uno de los protagonistas del concierto que se celebra el día 28 en el Teatro ProArts de Wailea, al sur de Maui, donde va a compartir el escenario con el hawaiano Jeff Peterson, maestro de la guitarra slack-key, y el músico tibetano Nawang Khechog.
ARTE Y CIENCIA
Se trata de “un concierto intercultural que une las tradiciones sonoras indígenas con la astronomía de vanguardia, no como una fusión, sino como un diálogo”, según se detalla acerca de esta experiencia, promovida por ProArts Playhouse, Mana’o Radio y MorphOptic, una empresa dedicada al diseño de innovadores telescopios e instrumentos ópticos, fundada por el físico y astrónomo Jeff Kuhn.
Kuhn es el investigador principal del proyecto del telescopio ExoLife Finder (ELF), a través del Laboratorio de Innovación en Optomecánica (LIOM) del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que en un futuro analizará superficies y atmósferas de los exoplanetas en busca de vida. Antes de que el ELF sea una realidad en La Palma, se ha venido trabajando en un prototipo, el SELF (Small Exolight Finder), que tiene entre sus objetivos validar la nueva tecnología en el entorno del Teide.
En una charla con este periódico, Juan Mesa pone de relieve que su visita a Hawái se inscribe en una “épica historia”, pues durante esos días trabajará junto con Peterson y Khechog en la composición de una canción que, en un futuro no tan lejano, pueda enviarse a esos posibles mundos detectados por el ELF en los que exista vida. A la manera de los discos con imágenes, saludos, sonidos de la naturaleza y música que portaron las sondas Voyager 1 y 2, que fueron lanzadas en 1977.
LA RAÍZ
“Para mí es muy importante participar en esta experiencia que une la música y la ciencia representado a Canarias”, afirma Juan Mesa. “Mis propuestas son de fusión, con el jazz y la música contemporánea, pero siempre la raíz, los sonidos de las Islas, están presentes. Allá donde voy, viajo con el timple, las chácaras y el tambor gomero”, subraya el artista, nacido en Venezuela y radicado desde niño en Hermigua, acerca de un concierto y de una grabación que son definidos por sus promotores como “un encuentro único, en el que los artistas dialogarán a través de sus tradiciones para dar forma a una música que nace de la memoria profunda de la humanidad y aspira a trascender las fronteras de nuestro planeta”.
Días antes de su viaje a Hawái, en la noche de este miércoles, el músico canario ofrecerá junto a su hija Olivia Mesa un concierto acústico en el Teatro Off Latina de Madrid.