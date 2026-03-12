El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con la difusión de la creación canaria actual

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, que preside Pepe Valladares en la capital tinerfeña, asistió la pasada semana a ARCOmadrid, donde visitó galerías vinculadas a Canarias y avanzó en la organización del primer encuentro de Círculos de Bellas Artes de España, “consolidando así estrategias para integrar a los artistas del Archipiélago en el sistema del arte contemporáneo y ampliar su proyección profesional”, indican desde la entidad cultural.
La representación tinerfeña profundizó en la estrategia para crear redes de colaboración que proyecten el arte canario y fomenten su diálogo con otros contextos culturales. Además, durante la semana compartió el proyecto Nuevo Círculo y las bases de su programa, que buscan repensar la asociación y su papel en el contexto actual, favorecer estructuras que impulsen la proyección profesional de los artistas canarios, abrirse a otras entidades y afianzarse en su papel como vertebrador independiente del ecosistema cultural de las Islas.
ARTISTAS
Durante la estancia en la Península hubo reuniones con el Círculo de Bellas Artes de Mallorca y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y se avanzó en el proyecto del primer encuentro de Círculos de Bellas Artes de España, que se celebrará próximamente en Santa Cruz de Tenerife. A esta acción se unió el acompañamiento de artistas canarios que amplían su presencia a escalas nacional e internacional. Es el caso de Estefanía B. Flores, que, tras su solo project en el programa del centenario del Círculo de Bellas Artes, debutó en El Chico en ARCOmadrid. Por su parte, Jesús H. Verano estuvo acompañado de su galerista, Raquel Ponce.
La delegación del Círculo de Bellas Artes de Tenerife también visitó la sede madrileña de la lagunera Galería Artizar, donde se presentan obras de Julio Blancas, que participará en el centenario de la institución capitalina con un solo project de obra inédita. De igual modo, el principal patrocinador de la efeméride del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, la Fundación CajaCanarias, estuvo presente en ARCOmadrid por primera vez, poniendo en diálogo la tradición y la contemporaneidad.
De forma paralela, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife prepara un encuentro del sector cultural en Canarias para los próximos meses, un espacio en el que “se trabajará para el fortalecimiento de estructuras, la generación de oportunidades y la circulación de proyectos y artistas dentro y fuera de las Islas”.