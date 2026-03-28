El creador teatral tinerfeño Edu Díaz estrena en abril en Estados Unidos ‘Lipstick’

El creador teatral tinerfeño Edu Díaz estrena el próximo mes en Estados Unidos Lipstick, una obra inmersiva con música en directo que explora la identidad, el trauma y la visibilidad queer. La pieza se escenifica en el The Chain Theatre, con funciones los días 5, 7, 16 y 19 de abril, dentro del New York City Fringe Festival.
En Lipstick, un hombre se enfrenta al reflejo de su madre en un ritual escénico en el que memoria, género y deseo se entrelazan. Con una puesta en escena onírica con piano en vivo, la obra convierte la vulnerabilidad en acto de rebelión. Una versión previa de Lipstick se presentó en el FuerzaFest, organizado por la Hispanic Federation en Nueva York, donde recibió el Outstanding Performance Award.
Edu Díaz es actor, creador y productor afincado en Nueva York. Su trabajo, que combina realismo mágico, teatro físico y clown, explora los límites entre lo íntimo y lo escénico. Creador del premiado montaje A drag is born, actualmente desarrolla el espectáculo de gran formato Petrus. Lipstick está basado en un texto de Linda Morales Caballero y cuenta con la dirección de Lil Malinich.