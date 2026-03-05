cultura

El dúo tinerfeño Dyatlov publica ‘Mata al dragón’, un adelanto de su disco

El trabajo discográfico de larga duración, editado con el sello canario Malpaís Records, se podrá escuchar desde el 5 de junio
El álbum de Dyatlov saldrá a la luz en junio. / DA
Dyatlov publica este jueves Mata al dragón, un single con el que el dúo tinerfeño inaugura etapa sonora y prepara la salida de su nuevo álbum, que será publicado el 5 de junio por el sello de Lanzarote Malpaís Records. Grabado, producido y mezclado por Dyatlov en su estudio Pnumbra, con equipos analógicos y digitales, la masterización corrió a cargo de Daniel García.

Dicen en Dyatlov que sus influencias “son muchas y ninguna”. El dúo siempre trata de componer sin interés en lo que pueda estar de moda. Su idea: dejarse llevar sin fijarse en un estilo concreto, aunque reconozcan querencias por escenas y bandas de diversa condición. A los tinerfeños les gusta el techno y el dark techno, el house y el synthwave, el synth-pop de los 80 y el ácido de los 90.

El vídeo que acompaña a Mata al dragón se rodó en dos discotecas míticas de Tenerife, Noctua y Adis Abeba, ahora abandonadas a su suerte.

