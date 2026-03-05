El dúo tinerfeño Dyatlov publica ‘Mata al dragón’, un adelanto de su disco

Dyatlov publica este jueves Mata al dragón, un single con el que el dúo tinerfeño inaugura etapa sonora y prepara la salida de su nuevo álbum, que será publicado el 5 de junio por el sello de Lanzarote Malpaís Records. Grabado, producido y mezclado por Dyatlov en su estudio Pnumbra, con equipos analógicos y digitales, la masterización corrió a cargo de Daniel García.
Dicen en Dyatlov que sus influencias “son muchas y ninguna”. El dúo siempre trata de componer sin interés en lo que pueda estar de moda. Su idea: dejarse llevar sin fijarse en un estilo concreto, aunque reconozcan querencias por escenas y bandas de diversa condición. A los tinerfeños les gusta el techno y el dark techno, el house y el synthwave, el synth-pop de los 80 y el ácido de los 90.
El vídeo que acompaña a Mata al dragón se rodó en dos discotecas míticas de Tenerife, Noctua y Adis Abeba, ahora abandonadas a su suerte.