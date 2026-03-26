El espíritu de Elvis revive en Tenerife con Aaron White & The Pelvis Band

La música y el legado del rey del rock and roll vuelven a cobrar vida en un espectáculo único que promete emocionar al público canario. El próximo 25 de abril, la emblemática Sala Timanfaya acogerá la actuación de Aaron White & The Pelvis Band, un homenaje de alto nivel que transporta a los espectadores a la época dorada de los años 70.
Encabezado por Aaron White, artista internacional que participará en 2027 en uno de los festivales de Elvis más importantes del mundo, el espectáculo destaca por su fidelidad artística, energía escénica y una cuidada puesta en escena. White logra capturar la esencia, el carisma y la intensidad interpretativa que convirtieron a Elvis en una leyenda universal.
El show no se limita a un tributo musical: es una experiencia inmersiva en la que cada detalle ha sido meticulosamente recreado. Desde el vestuario —inspirado en los icónicos diseños del artista— hasta los audiovisuales de gran formato, todo está diseñado para ofrecer al espectador la sensación de asistir a un auténtico concierto del rey del rock.
Acompañando a White, The Pelvis Band aporta una base musical sólida y vibrante. Se trata de un conjunto de músicos de primer nivel cuya ejecución en directo eleva el espectáculo, generando una atmósfera dinámica que invita al público a dejarse llevar por el ritmo.
Este evento representa una oportunidad única para los amantes del rock and roll y para quienes deseen revivir una de las épocas más influyentes de la historia de la música. La combinación de talento, producción y respeto por el legado original convierte esta cita en una propuesta cultural imprescindible en la agenda de Tenerife.