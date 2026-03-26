El grupo Aseres y Renzzo El Selector protagonistas musicales de ‘Chacar’ en la isla de El Hierro

La Plaza Benito Padrón de La Frontera acogerá los próximos 27 y 28 de marzo la primera edición de Chascar 2026 – El Hierro Duelo Gastronómico, una propuesta que une gastronomía, cultura y dinamización económica en torno al producto local.
Bajo una idea sencilla pero potente —“aquí se viene a chascar”—, el evento propone una experiencia donde comer, compartir y disfrutar se convierten en protagonistas, reuniendo a profesionales, productores, comercios y público en un mismo espacio. Todo ello estará dinamizado por Matías Alonso, actor y presentador canario con trayectoria en contenidos gastronómicos.
Uno de las ofertas destacadas de este proyecto será la participación del grupo de son latino de Aseres, procedente de Las Palmas de Gran Canaria, y de Renzzo El Selector, quienes compartirán escenario con Ruperto, Serendipia y Anabell Febles. La música estará presente durante toda la celebración de este encuentro aún varias facetas artísticas.
Por otro lado, parte del eje central de Chascar será un duelo gastronómico entre cuatro cocineros herreños, que se enfrentarán en formato eliminatorio utilizando productos de kilómetro cero, demostrando su creatividad, técnica y capacidad de reinterpretar la cocina de la isla. En este duelo participarán los cocineros Brian Rodríguez, Mónica Guadarrama, Jenny García y Yael Alexander, cuyas creaciones pasarán por el veredicto de un jurado formado por Fátima Reboso, Jonay Armas, Emita Padrón y Yuslaidy Hurtado, quienes tendrán la última palabra.
Además, habrá un ‘Concurso de Hamburguesas’ entre los conocidos establecimientos Kiosko El Cabo, Restaurante Zabagu, Nanys Burger y Winnit Frontera, bajo la valoración de un jurado compuesto por Jonay y Joana, creadores de contenido e influencers de “Guachinches Modernos”, y Severo Zamora, de Brisas de Asabanos.
Pero Chascar va mucho más allá de la competición. Durante dos jornadas, el recinto acogerá una feria gastronómica con stands de restauración, comercio y artesanía, donde los asistentes podrán descubrir y degustar propuestas elaboradas con producto local, en un ambiente cercano y participativo. Participarán seis establecimientos de restauración y más de 20 comercios, que ofrecerán en conjunto una interesante propuesta en este inicio de Semana Santa. Son el alma de este evento, porque sin ellos no sería posible. Pueden consultarse en el cartel adjunto y en las redes del evento.
La programación se completa con talleres, charlas, catas de vino, zona infantil y el concurso de hamburguesas, configurando una cita pensada para todos los públicos y con un claro enfoque en el consumo responsable y el apoyo al tejido económico insular.
Con Elsa García y sus “Talleres de Juegos Tradicionales”, dirigidos a niños y niñas de todas las edades, para recordar cómo se jugaba antes de las videoconsolas y las tablets. También participarán “Como en casa Lila” y “Yuriy Arte”, que ofrecerán talleres gastronómicos y de artesanía llenos de originalidad y sorpresas.
Además, contaremos con Sergio Rodríguez, de “Frutas y Verduras Nito”, y Fabiola Ávila, profesional ambiental especializada en residuos, quienes ofrecerán charlas en formato cercano sobre producción y consumo de proximidad, desperdicio alimentario y sostenibilidad. Para completar la programación, Alfredo Hernández, técnico de la D.O. Vinos de El Hierro y especialista en el sector vitivinícola, dirigirá una experiencia de cata de vinos con maridaje, todo con sabor local.
El diálogo también será uno de los pilares del evento, con una “Mesa de Diálogo” moderada por Zenaido Hernández, profesional de la comunicación, y en la que participarán Natalia Quintero (agricultora), María Alejandra Hernández (gerente de la Cooperativa de Ganaderos), Feliciano López (presidente de APYME El Hierro), Mercedes Álvarez (concejal del Ayuntamiento de La Frontera), Susana Pérez (concejal de Comercio del Ayuntamiento de La Frontera) y David Cabrera (consejero del Cabildo de El Hierro).
Uno de los aspectos clave de Charcar 2026 será su proyección más allá del espacio físico. Parte de la programación será retransmitida en streaming, lo que permitirá llegar a un público más amplio y reforzar la visibilidad del evento. Además, contará con la participación de influencers y creadores de contenido gastronómico, que contribuirán a amplificar su alcance y generar impacto en redes sociales, posicionando la gastronomía herreña en el entorno digital.