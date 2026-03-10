El Grupo Vocal Reyes Bartlet actúa el viernes en El Sauzal

El Grupo Vocal Reyes Bartlet lleva sus voces a El Sauzal con el tercer programa del XX Festival de Música Religiosa de Canarias, Salve Regina. La actuación de la formación coral portuense tendrá lugar este viernes (20.00 horas) en la iglesia de la Santa Cruz, en Ravelo. Salve Regina presenta obras de Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Monteverdi, Josquin Des Prez y otros autores, dedicadas a la Virgen María. El concierto es de carácter gratuito.
El sonido equilibrado, luminoso y expresivo del grupo se pone al servicio de la devoción y la precisión técnica en Salve Regina, al evocar la espiritualidad y la belleza de la música polifónica.
Fundado en Puerto de la Cruz en 2013, el Grupo Vocal Reyes Bartlet celebra más de una década de trayectoria en la interpretación de repertorio sacro y polifonía renacentista. Dirigido por José Híjar Polo, el conjunto reúne voces de amplia experiencia coral y solista, con una dedicación especial al repertorio histórico español y también europeo. Su trayectoria incluye programas con obras de Bach, jazz, poesía, música del siglo XX y, a partir de 2015, música antigua.