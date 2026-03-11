El house y el tech house regresan a El Nido de la mano de ‘Dancing is not a Crime’

De la mano de Paxxon -dj de origen belga afincado desde hace años en Tenerife- vuelve a El Nido (Papagayo Tenerife) este viernes, día 13, a partir de las 23:00 horas, el evento “Dancing is not a crime”, con una cuidada muestra de sonidos house y tech house.
Nacido en aquellos oscuros meses postpandemia en los que se tomaron medidas de desescalada tan inquietantes como la de prohibir bailar en los clubes, su nombre hace honor a lo que muchos sentían en aquel tiempo. “Dancing is not a crime” surgió como respuesta a aquella sensación de represión después de muchos meses de confinamiento y, al mismo tiempo, como una forma de celebración por el regreso de un clubbing que salía a duras penas de una situación dramática.
Para su segunda edición en El Nido, “Dancing is not a crime” ha seleccionado un line up que sigue la línea musical trazada por esta promotora y que se asienta sobre las bases de un sonido ligado al underground, con el house y el tech house como principales soportes.
Como cabeza de cartel en esta edición contarán con la actuación del dúo belga Fus!on, dos artistas apasionados por la música electrónica underground. Impulsados por el mismo universo musical y una visión compartida de la pista de baile, Juliano y Seby han tocado juntos durante más de 10 años, desarrollando con el tiempo una identidad sonora sólida y una complicidad artística evidente.
Su estilo característico se construye en torno a sets potentes e inmersivos que combinan tech house y melodic tech, donde convergen surcos percusivos, ritmos orgánicos y atmósferas hipnóticas. Cada actuación está diseñada como un viaje progresivo, alternando entre la energía pura y momentos más melódicos para crear una conexión auténtica con el público.
Movidos por una energía compartida y una pasión inquebrantable, Fus!on transforma cada escenario en una experiencia intensa y unificadora, donde cada build-up y cada drop mantiene la pista de baile vibrando hasta el final de la noche. El cartel para esta edición se completa con los artistas Nastya Lav, Dave Amerson y Paxxon.