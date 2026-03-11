El humorista Himar Armas lleva su espectáculo ‘Adulto en prácticas’ a Tito’s Teatro 

El humor joven y afilado tiene nombre propio: Himar Armas. Con solo 28 años, este cómico nacido en Gran Canaria se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la nueva escena humorística nacional gracias a su ingenio, su agudeza y una presencia escénica que conecta de inmediato con el público. Su estilo directo, cercano y profundamente generacional lo ha convertido en una de las voces más reconocibles de la nueva comedia española.
El próximo sábado 14, Himar Armas presentará su espectáculo ‘Adulto en prácticas’ en Tito’s Teatro, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. La función comenzará a las 20:45 horas y promete una velada de humor fresco, cercano y cargado de observación sobre las contradicciones de la vida adulta.
Actualmente, el humorista triunfa con dos espectáculos muy diferentes entre sí. Por un lado, ‘Adulto en prácticas’, un show íntimo y cercano que presenta semanalmente en el Club de Comedia Soho. Este formato, más “casero” y de aforo reducido, le permite explorar nuevas ideas, improvisar y mantener una relación más directa con el público, convirtiendo cada función en una experiencia única.
Por otro lado, el cómico también arrasa con ‘Generación Tuenti’ un espectáculo que se representa de forma estable en el Teatro Arlequín, en plena Gran Vía. El show ha logrado una notable repercusión al rescatar, con humor y nostalgia, las vivencias digitales y culturales de toda una generación que creció entre redes sociales tempranas, cambios tecnológicos y nuevas formas de entender la vida adulta.
La actuación de Himar Armas en Tito’s Teatro supone una oportunidad para disfrutar en directo de uno de los talentos emergentes más sólidos de la comedia española, en un espectáculo que combina improvisación, observación cotidiana y un ritmo de gags que mantiene al público conectado de principio a fin.