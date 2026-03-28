El legado de Michael Jackson llega a Tito’s Teatro con un espectáculo único

Este viernes, viernes 27 de marzo, a las 20:45 horas, el escenario de Tito’s Teatro (Cam. Durazno, 65) acogerá un espectacular tributo al inolvidable Michael Jackson, una propuesta artística dirigida a todos los públicos y edades.
Bajo el título ‘Tributo Michael Jackson’, este show contará con la participación de dos artistas en escena: Ana Ferrer y Omer Jackson, quienes ofrecerán una experiencia escénica que recorre los momentos más icónicos de la carrera del Rey del Pop.
El espectáculo propone un viaje musical a través de los grandes éxitos que marcaron generaciones, incluyendo temas tan emblemáticos como Smooth Criminal, Billie Jean, Beat It, Thriller, Dangerous y Man in the Mirror. Una cuidada puesta en escena, combinada con la energía y el talento de los intérpretes, promete transportar al público a la esencia de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música.
Este tributo forma parte de una variada programación de espectáculos, destacando por su formato íntimo con dos artistas en escena, lo que permite una conexión más directa con el público sin perder la fuerza y espectacularidad característica del universo de Michael Jackson. Las entradas tienen un precio de 15€ y pueden adquirirse a través de la web oficial del evento.