El Museo de Bellas Artes capitalino inaugura esta tarde ‘La Certeza del Espejo’

La exposición del artista Paco Rossique plantea una reflexión en torno al lenguaje, la representación y la experiencia personal
La exposición se va a poder visitar hasta el 12 de abril. / DA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), inaugura hoy jueves (19.00 horas) en la Sala Tarquis Robayna del Museo de Bellas Artes la exposición La Certeza del Espejo (Disparates Organizados), del artista Paco Rossique, una propuesta que reflexiona sobre la relación entre lenguaje, representación y experiencia a través de la pintura y el dibujo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 12 de abril, forma parte del proyecto Diálogo del Hombre Triple, título que se mantiene como marco conceptual del trabajo del artista.

