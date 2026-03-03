El tinerfeño Juan Luis Bardón recala en el XX Festival de Música Religiosa

El XX Festival de Música Religiosa de Canarias invita al público de Tenerife, Gran Canaria y La Palma a adentrarse en los sonidos del órgano como instrumento del alma de la mano de Juan Luis Bardón. El organista tinerfeño protagoniza los conciertos del segundo programa del festival, Pasión y vida, que comienzan el jueves en Tenerife, en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en Puerto de la Cruz (20.00 horas).
El itinerario de Bardón continúa el domingo 8 en el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, en Los Llanos de Aridane (La Palma), para trasladarse el siguiente fin de semana a Gran Canaria, donde actúa, el sábado 14, en la iglesia de San Vicente Ferrer (Valleseco) y, el domingo 15, en la de Santo Domingo de Guzmán (Las Palmas de Gran Canaria). Estas actuaciones comienzan a las 12.00 horas.
Pasión y vida está dedicado a la contemplación y la trascendencia sonora a través del órgano, a partir de un recorrido por páginas esenciales del repertorio sacro, desde el esplendor barroco hasta las texturas contemporáneas, con las que se revela la capacidad de este instrumento para expresar tanto la grandeza divina como la interioridad más íntima.
El estilo depurado y expresivo de Bardón se pone al servicio de la transformación del espacio en un lugar de encuentro entre el sonido, la fe y el silencio gracias al órgano.
El programa se presenta con dos repertorios. En Puerto de la Cruz, Bardón ofrecerá obras de Heinrich Scheidemann (1595-1663), Antonio Lotti (1667-1740), Nicolas de Grigny (1672-1703), Johann Sebastian Bach (1685-1750) y una pieza propia, Partite diverse sopra O filii et filiae. A La Palma y Gran Canaria llevará obras de Juan Cabanilles (1644-1712), Pablo Bruna (1611-1679), Jean-François Dandrieu (1682-1738), Johann Kuhnau (1660-1722), Bach y el propio organista, que tocará Improvisación sobre O filii et filiae.
Bardón comenzó sus estudios musicales con el piano, en La Orotava, donde nació en 1994, con la profesora Anna Kovacs. Obtuvo el grado profesional en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife y se graduó en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, donde presentó como trabajo final el estudio La música española para órgano en el contexto del Motu Proprio (1903), dirigido por la catedrática de Historia de la Música Rosario Álvarez Martínez. Su formación en órgano continuó en Granada y en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, además de recibir clases magistrales.