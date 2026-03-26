El uso literario de la Casona Estévanez-Borges llega este viernes al Pleno del Cabildo

“Dotar a la literatura de la Isla no solo de una casa museo […] sino también de un centro de creación […] que contribuya a la gestión, el mejor conocimiento, la difusión y la incentivación de la tradición literaria pasada, presente y futura”. Estos son algunos de los argumentos que esgrime el Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife en la moción que lleva este viernes al Pleno en busca del consenso para que la Casona Estévanez-Borges, en La Laguna, se convierta en un espacio de literatura y casa museo de escritores.
El PSOE respalda en su propuesta la iniciativa de Trasdemar, revista digital de literaturas insulares, que ya ha logrado recabar el apoyo de más de 200 personas e instituciones, como Premios Canarias de Literatura y de Bellas Artes, entidades culturales, poetas, ensayistas, dramaturgos, novelistas, artistas, investigadores, profesores, fotógrafos, músicos, gestores culturales, editores y críticos de arte.
Trasdemar ha impulsado una recogida de firmas para rechazar que el inmueble, declarado en 2014 Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, junto a la finca donde se levanta, no cumpla la función que a su juicio corresponde al simbolismo que posee. Para oponerse, en suma, a que sea una instalación dependiente del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, como anunció de entrada el Cabildo, su propietario, a través del consejero insular de Cultura, José Carlos Acha (PP), aunque después, como señala a este periódico el escritor canario Samir Delgado, coordinador de la revista, se matizó que también podría incluir “alguna actividad literaria”. Mientras tanto, para el 6 de abril hay prevista una reunión entre el Cabildo tinerfeño y representantes de esta iniciativa.
HISTORIA
La casona fue “uno de los epicentros para la eclosión de la generación de la poesía del Romanticismo lagunero -como subrayan en Trasdemar– y en ella escribieron los hermanos Estévanez Murphy: Nicolás (1838-1914), ministro de la I República, Patricio (1850-1926), intelectual y periodista, y Diego (1842-1866)”. De igual manera, allí tuvo su taller el artista Francisco Borges Salas (1901-1994).
La moción del PSOE tiene tres puntos. En el primero solicita “apoyar la propuesta de apertura de la Casona Estévanez-Borges como casa museo de escritores destinada a la difusión de la llamada Escuela de La Laguna”, en consonancia con la iniciativa de Trasdemar, “avalada por más de 200 firmas del sector”. Además, insta a cumplir el acuerdo plenario de 2023 que defendía un uso literario y artístico multidisciplinar del inmueble, contando con la participación de colectivos y ciudadanía.
De igual modo, se defiende la creación de una unidad artística “para la gestión, la difusión y el conocimiento de la tradición literaria de Tenerife” en la Casona Estévanez-Borges, “así como la creación de estrategias para situar la literatura de Tenerife y Canarias en el diálogo contemporáneo universal”. Entre esas posibles estrategias se menciona el apoyo editorial, la celebración de encuentros y congresos, y también de exposiciones sobre escritores, revistas y corrientes literarias, entre otras actividades, que además permitan favorecer el “acceso educativo a la riqueza del patrimonio literario de Tenerife”.
Finalmente, el Grupo Socialista propone establecer una comisión de seguimiento, en la que participe el sector, “para la creación del plan estratégico de ese centro destinado a la palabra escrita, de tal modo que se equilibre de manera adecuada la gestión de la literatura en relación con las otras disciplinas creativas que conforman la realidad cultural del Archipiélago”.