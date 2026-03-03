El X Congreso Internacional Tenerife Noir reúne a 41 ponentes de 9 países

El X Congreso Internacional Tenerife Noir de Investigación en el Género Negro se celebra desde mañana miércoles y hasta el viernes en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL). La cita, que adquiere la categoría de congreso tras una dilatada trayectoria como seminario, se convierte además en el foro más longevo de España dedicado a este ámbito, tras la desaparición del Congreso de Novela Negra de Salamanca.
Con la dirección del profesor Javier Rivero Grandoso y la organización de la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal de la ULL, en la experiencia colaboran el Departamento de Filología Española y la Sección de Filología.
El congreso contará con especialistas de centros académicos europeos como la Université de Tours (Francia), la University of Galway y la University College Dublin (Irlanda), la University of Edinburgh (Reino Unido), la Universidad de Wrocław (Polonia) y la de Coimbra (Portugal). A ellos se suman los de la Winston Salem State University, Clemson University y Xavier University (EE.UU.), Queen’s University (Canadá) y Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).
La presencia española se refuerza con investigadores de universidades como la Complutense de Madrid, las de Valladolid, Cádiz, León, Alcalá, Castilla-La Mancha, Santiago de Compostela, País Vasco, la Vic-Universitat Central de Catalunya y la Rey Juan Carlos.
En conjunto, el foro congrega a 41 especialistas procedentes de 21 universidades de 9 países, que presentarán 38 comunicaciones académicas en torno al estudio contemporáneo del género negro. Las comunicaciones abordan cuestiones como el ecofeminismo, la memoria histórica, la adaptación audiovisual, las nuevas masculinidades o el noir insular. Asimismo, el congreso mantiene su apuesta por el teatro e incluye la música, con el concierto de Dani Nel·lo (jueves, 20.00 horas, Paraninfo).
El programa se enriquece, asimismo, con la presencia de investigadores independientes y personalidades del ámbito creativo, como la escritora C.J. Nieto, Rafael Bermúdez, Eduardo Fernán-López y el propio Dani Nel·lo. La participación de docentes de enseñanza secundaria refuerza la dimensión pedagógica del encuentro.
En esta agenda figura la representación, el viernes (20.00 horas, Paraninfo de la Universidad de La Laguna), de la obra teatral El interrogatorio, de Luis Alemany, en una adaptación libre de la Agrupación de Teatro de Filología. Las entradas para esta propuesta escénica, así como para la musical, se pueden adquirir en el sitio web www.tenerifenoir.com.