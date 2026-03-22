El XIII Festival de Teatro Grecolatino Juvenil de las Islas escenifica ‘Pséudolo’

La Laguna alberga este lunes el XIII Festival de Teatro Grecolatino Juvenil de Canarias, que programa en el Teatro Leal la comedia latina de Plauto Pséudolo, con dos funciones en horario matutino para escolares y, como novedad en este año, una vespertina (19.00 horas) para el público en general. Organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos a través de su sección en Canarias, el festival tiene a La Laguna como sede permanente desde sus inicios en 2010 y hasta la fecha ha logrado llevar los clásicos a más de 25.000 jóvenes canarios.
En Pséudolo “se podrá observar que la base del humor que se prodiga actualmente en las televisiones es la misma que ya aparece en un autor del siglo III antes de Cristo como Plauto”, explica el coordinador del festival, Jorge García. La representación viene avalada por el éxito que cosechó en Gran Canaria el pasado mes de febrero. La demanda para asistir a la comedia plautina que pone en escena la compañía D’Hoy Teatro ha superado las 1.000 inscripciones, lo que ha obligado a programar dos funciones, con el fin de que todo el alumnado pueda deleitarse entre enredos, bromas y risas que genera.
El Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Canarias subió su telón en febrero 2010 gracias a la iniciativa de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en su sección de Canarias, con la colaboración de entidades públicas y, en particular, con el Centro de Representación y Estudio del Teatro Antiguo (Creta).
Los objetivos de la muestra son acercar el público juvenil a la escena y proponer una reflexión acerca de los sentimientos humanos; promover el teatro como forma de descubrimiento de las claves y lo esencial de los textos antiguos que perviven en nuestro día a día, así como propiciar el conocimiento, la difusión y la defensa de los estudios clásicos y de las humanidades en una sociedad cada vez más apartada de ellos.
TRADICIÓN
La SEEC-Canarias agradece a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna su disposición y colaboración para hacer posible esta representación, así como el trabajo del profesorado de Latín y de Griego de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluido el alumnado y profesorado de Lenguas Clásicas de la Universidad de La Laguna (ULL), para mantener el éxito del festival, que brinda una oportunidad única de asistir a una representación latina a miles de personas en el Archipiélago y que ya se ha convertido en toda una tradición.