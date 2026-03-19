El XX Festival de Música Religiosa de Canarias culmina en la iglesia de San Marcos, en Icod de los Vinos

La iglesia de San Marcos de Icod de los Vinos es el templo en el que concluye esta semana el XX Festival de Música Religiosa de Canarias. Será el domingo, a partir de las 12.30 horas. El cuarto y último programa de esta edición presenta Nuntia a María Magdalena, una obra compuesta por la autora tinerfeña Dori Díaz Jerez por encargo del festival, e interpretada por la soprano australiana Alexandra Flood y la Orquesta del Festival, dirigidas por Gregorio Gutiérrez.
Previamente, el sábado (20.30 horas), la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en La Laguna, se habrá convertido en el primer punto de encuentro entre el público tinerfeño y la obra de Dori Díaz.
Esta composición forma parte de un programa que incluye también las obras Crisantemi, de Giacomo Puccini, y el Requiem, op. 48 de Gabriel Fauré. El elenco de este programa incluye también a la orquesta del festival, el Coro de Cámara Ainur y el barítono austriaco Paul Armin Edelmann, dirigidos por Gregorio Gutiérrez, además de Mariola Rodríguez Suárez como directora del coro. Los conciertos son de carácter gratuito.
GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN
La obra de Dori Díaz Jerez es la segunda que el festival encarga a un compositor contemporáneo, con el fin de contar con una pieza de carácter religioso que se estrene dentro del programa de la muestra musical, se grabe y se publique. El director del festival, Gregorio Gutiérrez, encargó a la compositora una obra sobre María Magdalena. Entre todas las posibilidades que ofrecía esta figura, la autora se decantó por su visión a raíz de la experiencia compartida con Jesús de Nazaret, “no sus lamentaciones”, explica Gutiérrez.
Díaz Jerez escogió una perspectiva singular de María Magdalena, poco común, nutrida básicamente de su evangelio apócrifo: “Las frases que se dicen en la obra están extraídas de ese texto; trasladan una imagen bastante positiva”, apunta la autora. Para la composición se basó en el planteamiento del encargo, que incluía que la obra fuera interpretada por una orquesta de cámara y una soprano solista.
El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Cultura y Promotur, y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. En este programa se suman los apoyos del Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de La Laguna e Icod, además de la colaboración de la Diócesis Nivariense y la Fundación CajaCanarias.