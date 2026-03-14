Encuentros en el M/A/L brinda un concierto de Elodiè Banda en La Orotava

La octava edición del Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras) destaca las propuestas artísticas creadas desde los márgenes de lo novedoso, a contracorriente de las modas. En esta edición apuesta por la visión sonora de Elodiè, que, en formato banda, trasladará al público a los años noventa del siglo pasado. Con entrada gratuita, el concierto se celebra hoy en La Orotava, en La Parte Baja (22.30 horas).
El rock alternativo y el grunge son señas de identidad de Elodiè, que cuenta para este directo con Suso Hernández, en el bajo, y Agustín González, en la batería. Las letras poéticas se tiñen de sonidos relacionados con la cultura alternativa del siglo XX.
DE ARGENTINA AL ARCHIPIÉLAGO
Aunque nació en Mendoza (Argentina), Elodiè pronto estableció una vinculación con Canarias, donde ha ofrecido más de 200 conciertos. El artista ha llevado su apuesta musical a escenarios de ciudades como Santiago de Chile, Padernborn (Alemania), Bilbao, Valencia, Ceuta, Madrid, Barcelona o su Mendoza natal. Cuenta con trabajos discográficos como Conserva, Verde, Tu Reloj o Biológico, “todos ellos son prueba de que Elodiè es un estandarte de la música alternativa hecha en Canarias”, señalan desde el festival.