Encuentros en el M/A/L muestra en La Laguna la obra del fotoperiodista Tomás Rodríguez

La fotografía es una de las disciplinas más presentes en el Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras), como herramienta para explorar fenómenos sociales y culturales contemporáneos y establecer un diálogo entre el público y diferentes disciplinas artísticas. La octava edición del festival instaló este lunes una exposición fotográfica de Tomás Rodríguez, fotoperiodista y periodista cultural cuyo trabajo destaca por combinar rigor informativo y sensibilidad estética. La muestra, que gira en torno a memoria y compromiso social, podrá visitarse hasta el 22 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, con entrada libre.
LA CULTURA Y LA SOCIEDAD
Rodríguez ha desarrollado su carrera en medios de comunicación como La Opinión de Tenerife. Su trabajo se caracteriza por una mirada crítica de fenómenos sociales y culturales contemporáneos, como los derechos humanos o las transformaciones urbanas. Con formación en comunicación y experiencia en producción visual, este periodista utiliza la fotografía como herramienta para narrar realidades complejas y generar conciencia.
En esta octava edición, producida por Cauproges, el festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y con la colaboración del Teatro Leal, el Auditorio Alfredo Kraus, Aguere Cultural, La Parte Baja, Gomera Lounge y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna (ULL).
La exposición de fotografía de Tomás Rodríguez en el centro académico universitario de La Laguna invita a quienes la contemplen a reflexionar sobre la relación entre memoria y compromiso social, en una experiencia que conecta arte y responsabilidad global.
Tras esta propuesta fotográfica, llegará a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en este caso, del 7 al 22 de abril, una nueva muestra fotográfica, esta vez a cargo del profesor de matemáticas y ajedrez Jesús Rodríguez Falcón, que combina precisión geométrica y sensibilidad artística en sus imágenes.
Continúa así desplegándose la programación del Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras), que se desarrolla en Tenerife, Gran Canaria y La Gomera, donde creadores internacionales, nacionales y canarios muestran sus proyectos durante los meses de marzo, abril y junio.