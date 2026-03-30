Escritura entre las Nubes publica dos obras póstumas de José Manuel F. Febles

Escritura entre las Nubes ha publicado las obras póstumas de José Manuel F. Febles (1934-2025) Desde mi soledad y Desiderata. El prolífico poeta, nacido en La Orotava, falleció el 2 de octubre del pasado año. Sus dos últimos libros se presentarán el 24 de abril (16.30 horas) en el marco de un homenaje en la Feria del Libro de La Orotava. En el acto participarán la editora Elena Morales y la poeta Olga Rosa Servando González.
“Yo he muerto, pero sigo soñando” es uno de los versos reveladores de José Manuel F. Febles que escribió en su obra Desde mi soledad, último latido poético de un escritor comprometido con la palabra hasta el final de sus días.
En este libro atraviesa los pasillos de la memoria para enfrentarse “a los grandes territorios de su existencia: el amor que arde y no se extingue, la huella de la pérdida, la fragilidad del tiempo, la presencia de Dios en la duda y el vasto paisaje interior que la soledad ilumina y hiere”, señala Elena Morales, quien también apunta que en su otra obra, Desiderata, el autor ofrece “una meditación sobre lo que permanece cuando todo se desvanece: la esperanza de ser, aún, en la palabra”.