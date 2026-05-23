Isolda Patrón-Costas publica ‘La vergüenza es azul’, la novela ganadora del Premio Ateneo-Ciudad de Valladolid

La escritora y cineasta Isolda Patrón-Costas publica ‘La vergüenza es azul’, la novela con la que ha obtenido el 73 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid, uno de los reconocimientos literarios más veteranos del panorama español. Editada por Menoscuarto Ediciones, la obra supone la consolidación narrativa de una autora que ya llamó la atención con Amargosa, su primera novela, finalista del Premio Felipe Trigo de Novela y distinguida también en Francia con el tercer puesto del Premio Prémier Roman de Chambéry.
En La vergüenza es azul, Patrón-Costas construye un relato psicológico de gran intensidad emocional centrado en la compleja relación entre una madre y una hija. Clara, instalada en San Francisco y distanciada de su familia, regresa a Granada para visitar a su madre tras la muerte de Shirati, un personaje oscuro y determinante en su adolescencia. Ese regreso hará aflorar recuerdos traumáticos vinculados a una secta y desencadenará un viaje emocional que obligará a ambas mujeres a enfrentarse a un pasado del que nunca lograron escapar.
La novela alterna tiempos narrativos y profundiza en las secuelas del miedo, la manipulación afectiva y la necesidad de desprenderse de la herencia emocional. La escritora Pilar Adón ha destacado de la obra “su intensidad perturbadora y envolvente”, así como su capacidad para explorar “la lucha por separar lo que hiere de lo que realmente salva”.
Nacida en Barcelona en 1974, Isolda Patrón-Costas compagina la literatura con una sólida trayectoria en el cine como guionista y directora de producción. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en Los Ángeles y ha trabajado en grandes producciones internacionales como The Promise, en películas de autor como Biutiful, de Alejandro González Iñárritu, y en documentales como Mira la Luna, rodado íntegramente en instalaciones de la NASA. Actualmente reside en Madrid.
Con esta segunda novela, Patrón-Costas afianza una voz literaria interesada en las zonas más frágiles y oscuras de la identidad, en los vínculos familiares marcados por el daño y en los mecanismos íntimos de la supervivencia emocional. La vergüenza es azul llegará a las librerías con la carta de presentación de un premio prestigioso y la ambición de convertirse en una de las novelas españolas más destacadas de la temporada. Mientras tanto, Amargosa, la obra con la que debutó en la narrativa, continúa ampliando su recorrido y se encuentra actualmente en vías de adaptación cinematográfica.