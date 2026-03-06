España lidera la lista de nominaciones a los Quirino con 11 obras finalistas

Un total de 27 obras, de siete países, competirán en la novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, que se entregarán el 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife. El anuncio de las candidaturas tuvo lugar ayer en el Instituto Cervantes de São Paulo, en Brasil. Creados en 2018 con el fin de promocionar el sector de la animación de los 23 países de la región iberoamericana, los Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission.
SIETE CATEGORÍAS, MÁS TRES TÉCNICAS
Seleccionadas entre 265 postulaciones, las obras finalistas aspiran a alzarse con el galardón en alguna de las siete categorías principales –Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip-, así como en una o más de las tres categorías técnicas: Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y música original.
España y Portugal encabezan la lista de trabajos nominados con 11 y 7 obras, respectivamente. Al otro lado del Atlántico, Argentina y Brasil encabezan la representación con seis y cuatro títulos, seguidos por Colombia y México, con dos obras audiovisuales cada uno, y Chile con una.
Cuatro obras competirán por el premio al mejor largometraje, incluyendo dos españolas, Decorado, del director gallego Alberto Vázquez, y Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra. También compiten el film brasileño Coração das Trevas, de Rogério Nunes, y Soy Frankelda, de Arturo y Roy Ambriz (México).
‘POCOYÓ’
Entre las candidatas a mejor serie se hallan la brasileña Tainá e os Guardiões da Amazônia, dirigida por Natália Freitas, y la española Pocoyó, de Guillermo García Carsí. La selección se completa con la colombiana Hay algo detrás de ti, de Julián Gómez Reyes, y la mexicana Mujeres con hombreras, de Gonzalo Córdova.
La animación portuguesa destaca en la categoría de mejor cortometraje con dos títulos: Porque Hoje é Sábado, de Alice Eça Guimarães, y Cão Sozinho, de Marta Reis Andrade. La lista de cortos también incluye el español El Fantasma de la Quinta, de James A. Castillo, y el argentino Luz Diabla, de Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza. En el acto se anunciaron, además, las obras nominadas en los apartados de Cortometraje de escuela, Videoclip, Obra de encargo, Animación de videojuego y las categorías técnicas.