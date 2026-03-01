Espido Freire y Pablo Rivero dan el pistoletazo de salida a Tenerife Noir con una programación pensada para todos los públicos

A partir del 4 de marzo, arranca el primer gran bloque de actividades programadas dentro de la XI edición de Tenerife Noir. Una agenda repleta de propuestas diseñadas para todos los públicos en la que se combina formación literaria específica sobre el género, cine familiar, actividades participativas, teatro y conciertos. Un inicio que contará con nombres de primer nivel como la escritora Espido Freire, que junto a profesionales de sectores como la psiquiatría o de los cuerpos de seguridad, analizará, en cuatro talleres diferentes, la etapa de investigación, esencial en el proceso creativo. Otro de los nombres relevantes es el de Pablo Rivero que presentará ‘La Canguro’ (Suma 2026), su novela más reciente, una obra que se adentra en el domestic noir, explorando las tensiones y sombras del ámbito familiar en la línea de thrillers como ‘La asistenta’ o ‘La mano que mece la cuna’. El autor protagonizará un encuentro, en formato coloquio, en el Teatro de El Sauzal de la mano de El barco de papel, una de las librerías oficiales del festival.
Propuestas literarias a las que se une la mesa-coloquio: ‘Navegando entre sombras: relatos y thriller en el noir contemporáneo’, actividad que cuenta con la colaboración especial de la librería El Refugio. Un espacio que acogerá la presentación de ‘El balanceo del Alacrán’ de Eduardo Fernández-López, y ‘Naif y más relatos indecorosos’, de Rafael Bermúdez Llanos, dos referencias que transitan la tensión narrativa, la venganza, los sucesos y la investigación. Este año, el festival mantiene entre sus prioridades abordar el noir desde lo experiencial, ofreciendo recreaciones históricas como ‘Crónicas de gangsters’, a cargo de la Asociación Cultural Cero Culture, que llevará el género a las calles laguneras o la actividad de investigación teatralizada ‘Quién fue: sombras en el bufete’, que bajo la dirección del grupo teatral El Antihéroe Teatro, trabajará la escena noir con grupos reducidos.
Con motivo de los 40 años de ‘Watchmen’, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de ‘The Shadow: Blood & Judgment’, obra maestra creada por Howard Chaykin, la programación incluye dos encuentros exclusivos los días 7 y 8 de marzo: ‘De las viñetas a la pantalla: La sombra’ y ‘De las viñetas a la pantalla: ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen, respectivamente. En ambas sesiones se proyectarán las películas en versión original subtitulada, al finalizar, se desarrollará una mesa-coloquio con los autores de las obras. En este contexto, el festival reconocerá la trayectoria de Howard Chaykin con el premio Negra y Criminal 2026, el autor recibirá el emblemático borsalino, en reconocimiento a su destacada contribución al género y a una carrera que ha dejado una huella indeleble en el cómic noir contemporáneo.
Como parte de esta doble celebración, la exposición ‘Femme Fatales, la mirada de Howard Chaykin,’ comisariada por la Fundación Canaria Cine+Cómics, entidad cultural dedicada a la promoción y el estudio de la narrativa en imágenes, quedará abierta al público a partir del día 5 en la Fundación Cine+Comics. Además, los lectores podrán acceder a cuatro sesiones exclusivas de firmas, con aforo limitado en la Sala de Conferencias de CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
Mención especial para el encuentro literario con perspectiva de género, ‘Islas en negro’, que se desarrollará el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un espacio que pondrá el foco en la creación literaria vinculada al género negro por parte de autoras canarias.
Consulta fechas y horas de cada evento en el programa: www.tenerifenoir.com
Teatro, conciertos y narrativa audiovisual con CineXpress
parte de la narrativa noir. Juno Reactor, la banda liderada por Ben Watkins, ofrecerá dos conciertos en Tenerife (Teatro Leal) y en Gran Canaria (Teatro Guiniguada). Dos oportunidades únicas para adentrarse en el universo Matrix de la mano de uno de los compositores de la música de algunas de las escenas más recordadas de la saga cinematográfica. A esta propuesta musical se une el concierto del saxofonista y compositor Dani Nel·lo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Entradas disponibles en: https://tenerifenoir.com/entradas-2026.
En el ámbito teatral, ‘El interrogatorio’ de Luis Alemany, a cargo de la Agrupación de Teatro de Filología de la ULL, que pondrá sobre las tablas los códigos propios del género. Este bloque se completa con el inicio del certamen CineXpress, un espacio abierto a los nuevos creadores audiovisuales.
Este primer bloque marca el inicio de una XI edición que continuará la próxima semana con nuevas propuestas y encuentros, ampliando la programación y reforzando la apuesta de Tenerife Noir por el género negro en todas sus dimensiones.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, a través de la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias, la Fundación DISA y Volcanic Xperience. Además, la marca DS Automobiles participa como vehículo oficial del festival.