internacional

Evacúan la Embajada de España en Irán ante la falta de seguridad

"Continuamos trabajando por la protección de los españoles", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
Evacúan la Embajada de España en Irán ante la falta de seguridad
Columna de humo en Teherán. EUROPA PRESS
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que este sábado se ha evacuado “con éxito” la Embajada de España en Irán.

“El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo“, ha informado el ministro en un mensaje difundido en la red social X.

Noticias relacionadas
  1. Israel y Estados Unidos atacan IránAtaque de EEUU e Israel a Irán: el conflicto en Oriente Próximo, en directo

Asimismo, ha explicado que “la seguridad” de los ciudadanos y del servicio exterior del ministerio es su “prioridad”.

“El resto de nuestras Embajadas en la región y la sala de crisis siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias. Continuamos trabajando por la protección de los españoles”, ha añadido Albares en la publicación.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas