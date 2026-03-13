Fallece el científico tinerfeño Wolfredo Wildpret, eminencia de la botánica en Canarias

El científico tinerfeño Wolfredo Wildpret de la Torre, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la Botánica en Canarias, ha fallecido este viernes, 13 de marzo de 2026, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS.
Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1933, Wildpret fue uno de los investigadores que impulsó el estudio científico de la flora del Archipiélago, convirtiéndose con el paso de las décadas en una referencia internacional en el ámbito de la botánica y la conservación de la naturaleza.
Licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, inició allí su carrera académica mientras colaboraba como becario en el Instituto Botánico Cavanilles del CSIC. Durante esos primeros años de formación también tuvo la oportunidad de ampliar sus estudios en Alemania gracias a una beca del Gobierno alemán, trabajando bajo la dirección del prestigioso botánico Reinhold Tüxen, una experiencia que marcaría su trayectoria científica.
Una vida vinculada a la Universidad de La Laguna
La carrera de Wolfredo Wildpret estuvo estrechamente ligada a la Universidad de La Laguna (ULL). En 1960, tras regresar a Tenerife, participó en la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias, contribuyendo a sentar las bases del desarrollo de esta disciplina en Canarias.
En la institución lagunera ejerció como catedrático durante 36 años, hasta su jubilación en 2003, cuando fue nombrado profesor emérito.
A lo largo de su carrera realizó importantes aportaciones en áreas como la cartografía de comunidades vegetales, la educación ambiental y la conservación de especies amenazadas, ámbitos que marcaron gran parte de su trabajo investigador y su compromiso con la protección del patrimonio natural del Archipiélago.
Su trayectoria científica fue reconocida con numerosos galardones y distinciones. Entre ellos destacan el Premio Canarias de Investigación e Innovación (2011), el Premio Reinhold Tüxen (2018), el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Leibniz de Hannover (2003) y el primer Premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (1988).
Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS
En 2019, Wolfredo Wildpret fue distinguido con el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, un reconocimiento que destacó su extraordinaria trayectoria científica y su contribución al conocimiento y conservación de la biodiversidad de Canarias.