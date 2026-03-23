Filmoteca Canaria proyecta la cinta ‘La restauración’

Un viaje que impulsa a su protagonista a explorar la ciudad y las profundidades de sus recuerdos. Así se describe La restauración, la película del ciclo Tiempo de memoria, memoria del tiempo, una producción de 2024 que firma el cineasta David M. Mateo. La cinta se proyecta esta semana en tres islas, dentro de este ciclo que organiza la Unidad de Patrimonio Cultural del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, del Gobierno autonómico, a través de Filmoteca Canaria.
Las proyecciones comienzan mañana martes (19.00 horas) en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y prosiguen el miércoles (20.00) en el Auditorio Insular de Fuerteventura, para culminar el jueves (19.00) en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Todas las sesiones son gratuitas, si bien en el caso de Gran Canaria y Tenerife han de retirarse las entradas en la web o en la taquilla de los respectivos espacios culturales.
La restauración se centra en el personaje de Marcia, una joven trabajadora en un museo madrileño que se despierta un día con la inquietante sensación de que su marido ha desaparecido.