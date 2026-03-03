La Fundación DinoSol destina 20.319 euros a la investigación contra el Cáncer con la iniciativa “La Compra de tu Vida”

La Fundación DinoSol y la Asociación Española Contra el Cáncer han recaudado 20.319 euros, a través de la iniciativa solidaria “La Compra de tu Vida”. Esta acción solidaria que se desarrolló en las tiendas HiperDino y SuperDino de toda Canarias, desde el viernes 6 y hasta el martes 10 de febrero, posibilitó que los clientes de dicha cadena de supermercados hicieran una donación económica simplemente comunicándolo en cualquier caja del supermercado o también a través de la propia página web www.hiperdino.es.
El objeto de esta iniciativa solidaria que celebró su segunda edición en las tiendas de HiperDino, es mediante la realización de este una campaña de recaudación destinar a la AECC lo recaudado para la realización y el desarrollo de diferentes proyectos o acciones con un claro compromiso social. En este caso, este año, la Fundación DinoSol y la AECC, desarrollaron esta campaña con el objetivo principal de destinar todas las aportaciones económicas a la investigación sobre el cáncer, a través de los diferentes proyectos científicos de investigación sobre esta enfermedad en los que colabora la organización.
El jueves, la presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez hizo entrega al presidente de la AECC en Las Palmas, Pedro Lara, del cheque con la aportación económica recaudada y aprovechó para destacar “nuestro compromiso con las personas y los familiares afectados por esta enfermedad y nuestro agradecimiento y apoyo a los investigadores y científicos que dedican su vida profesional a la búsqueda de avances que permiten seguir luchando contra esta enfermedad, aportando además esperanza a los pacientes afectados, porque al final de eso se trata esta iniciativa social “La Compra de tu vida”, de ayudar a mejorar la calidad de vida.”, manifestó Domínguez.
Asimismo, desde la Fundación DinoSol e HiperDino se quiere agradecer la labor de los voluntarios, que con su esfuerzo y dedicación, colaboran en el desarrollo óptimo de este tipo de iniciativas.
Como dato, según la AECC, en España se detecta 1 nuevo cáncer cada 1,8 minutos y 1 de cada 2 hombres, tendrá cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 3 mujeres. El objetivo de la organización es que a 2030, la tasa de supervivencia supere el 70% de los afectados, y es por ello que iniciativas como ésta “ayudan no solo a acercarnos más a ese objetivo sino que también a brindar nuevas alternativas, nuevos tratamientos y en definitiva esperanza y mejor calidad de vida a las personas afectadas”, enfatizó Domínguez.