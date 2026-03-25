Hallan el cadáver de un hombre en una pista en Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha sido hallado sin vida en la mañana de este miércoles en la pista de El Draguillo, en la zona de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según han informado fuentes municipales.
El hallazgo se produjo después de que dos turistas que transitaban por el lugar alertaran al 112.
Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se desplazaron hasta la zona y localizaron el cadáver.
Hasta el lugar se dirigen también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Nacional, que activarán el protocolo habitual en este tipo de casos.
Por ahora, no han trascendido las causas del fallecimiento, por lo que habrá que esperar a las correspondientes pruebas forenses.