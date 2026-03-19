Un hombre cae desde un muro en Puerto de la Cruz y acaba en el hospital

Un hombre de 59 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída accidental desde un muro en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz. El incidente obligó a activar a los servicios de emergencia, que trasladaron al afectado al hospital con un traumatismo en una pierna.
El suceso tuvo lugar a las 15.45 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de una persona que necesitaba asistencia sanitaria tras precipitarse desde un muro en esta zona del norte de la Isla.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, así como agentes de la Policía Local de Puerto de la Cruz.
A su llegada, el personal sanitario valoró al afectado, un hombre de 59 años que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras recibir la primera asistencia en el lugar del incidente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
El CECOES 112 activó los recursos necesarios tras recibir el aviso, garantizando una rápida intervención en la zona. Por su parte, la Policía Local colaboró en la gestión del incidente y en la seguridad del entorno mientras se desarrollaban las labores de asistencia.
Este tipo de accidentes en zonas próximas a muelles o paseos marítimos suele estar relacionado con caídas fortuitas, especialmente en espacios con desniveles o muros de protección.