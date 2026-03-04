El IGN detecta una docena de terremotos en el Teide tras una semana de tregua

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado en las últimas horas una docena de terremotos bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife, tras casi una semana de tregua desde que finalizara el séptimo de los enjambres sísmicos que se registraron en esa zona en febrero.
Entre las 21.45 horas de este martes y las 6.00 horas de hoy miércoles han podido ser localizados doce terremotos entre 8 y 14 kilómetros de profundidad, el de mayor magnitud de 1,4 mbLg.
No son, en todo caso, eventos en forma de enjambre, explica a EFE el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, sino que se trata de terremotos sueltos con mayor contenido en altas frecuencias, similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años.