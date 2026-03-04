ciencia

El IGN detecta una docena de terremotos en el Teide tras una semana de tregua

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explica que estos temblores son similares a los que se registran en la misma zona desde hace años
El Teide vuelve a registrar actividad: el IGN localiza una docena de terremotos tras una semana de tregua
El IGN detecta una docena de terremotos en el Teide tras una semana de tregua. | DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado en las últimas horas una docena de terremotos bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife, tras casi una semana de tregua desde que finalizara el séptimo de los enjambres sísmicos que se registraron en esa zona en febrero.

Entre las 21.45 horas de este martes y las 6.00 horas de hoy miércoles han podido ser localizados doce terremotos entre 8 y 14 kilómetros de profundidad, el de mayor magnitud de 1,4 mbLg.

Noticias relacionadas
  1. Evolución de la borrasca Regina en Canarias este miércolesEvolución de la borrasca Regina en Canarias este miércoles: rachas de 100 km/h, nieve en el Teide y vuelve la calima
  2. Parque Nacional del Teide. | DA3.300 sismos en ocho días: el Pevolca actualiza la información sobre los últimos enjambres en Tenerife

No son, en todo caso, eventos en forma de enjambre, explica a EFE el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, sino que se trata de terremotos sueltos con mayor contenido en altas frecuencias, similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas