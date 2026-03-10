IsLABentura recibe más de 350 solicitudes para las 16 plazas que oferta este año

IsLABentura Canarias vuelve a batir el récord de solicitudes para participar en su laboratorio internacional de guion, que cumple este año su quinta edición, organizada por el área de Cultura del Gobierno regional. Un total de 356 guionistas de diferentes países, 77 más que el pasado año, han presentado su propuesta para optar a alguna de las 16 plazas disponibles, todas ellas con ideas de guiones para películas o series vinculadas al Archipiélago.
Tras el cierre de la convocatoria, se abre ahora el periodo de selección, a cargo del equipo tutorial que será también el encargado del asesoramiento del grupo en todo el proceso posterior. Del total de solicitudes, más de un centenar proceden de profesionales de las Islas.
IsLABentura Canarias es un proyecto internacional organizado desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y de Canary Islands Film, dirigido a guionistas de habla hispana de cualquier parte del mundo. Del total de solicitudes recibidas, 297 son de ámbito estatal y local, y 59 de otros países. Asimismo, 257 son para llevar a la gran pantalla largometrajes de ficción, 79 para series de ficción con destino a televisión y 20 proyectos de animación, la gran mayoría para hacer guiones para largometrajes.
A su vez, de ese conjunto de propuestas, 109 son proyectos de residentes canarios (59 de Tenerife, 49 de Gran Canaria y 1 de Fuerteventura); 190 proceden de otras comunidades autónomas españolas, siendo las más numerosas de Madrid (105), Andalucía (24), Cataluña (17), Comunidad Valenciana (16), Castilla y León (5), Galicia (4) y Castilla-La Mancha (4). A ellas se suman 59 llegados de fuera de España, 43 de ellos de América Latina, siendo los más numerosos los de Argentina (23). El paquete se completa con ideas de guiones enviadas desde Estados Unidos (1) y Canadá (1).
El 30 de marzo se darán a conocer los nombres de las personas que podrán ocupar las 16 plazas del laboratorio, de las que ocho se reservan a guionistas con residencia en Canarias.
La selección estará a cargo de Sara Bamba, productora, directora y guionista; Yolanda Barrasa, script doctor y script coach, especialista internacional en análisis, consultoría, escritura y docencia de guion, y Borja Santaolalla, director y guionista de cine y televisión, los tres de estreno este año en el laboratorio, así como por Curro Royo, Gianmarco Serra, Isabel Herguera, Pablo Bartolomé, Arantxa Cuesta y Alba Lucío, que repiten experiencia.