La Fundación DISA consolida su liderazgo en investigación biomédica con la novena edición de sus premios

La Fundación DISA ha celebrado este jueves, 26 de marzo, la novena edición de los Premios de Investigación Biomédica, reafirmando su liderazgo en el impulso del talento científico y médico de los centros sociosanitarios y universitarios del archipiélago.
Tras una década de trayectoria, esta convocatoria suma 279 proyectos presentados y una inversión acumulada superior a 1,4 millones de euros, consolidándose como una de las iniciativas privadas más relevantes que apoya a la ciencia y la medicina en Canarias.
En esta edición, la Fundación DISA ha distinguido siete proyectos de alta calidad, seleccionados por su importancia, objetivos, experiencia previa y excelencia para el avance médico. Para su desarrollo, se ha otorgado una dotación global de 189.921 euros, destinada a impulsar áreas prioritarias para la salud, como son: oncología, enfermedades metabólicas, infecciosas, cardiovasculares y neurodegenerativas.
Los objetivos planteados evidencian la trascendencia de estas investigaciones no solo para Canarias, sino también para el conocimiento médico internacional, al explorar nuevos tratamientos, estrategias diagnósticas y biomarcadores de vanguardia, que, además, mejoran los servicios sociosanitarios de Canarias y la calidad de vida de los pacientes.Con la novena edición, la Fundación DISA renueva su compromiso con el tejido investigador de las islas, fortaleciendo el capital humano, la generación de conocimiento y la colaboración público‑privada para situar a Canarias en la vanguardia biomédica.