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La Fundación DISA consolida su liderazgo en investigación biomédica con la novena edición de sus premios

Distingue con 190 mil euros siete proyectos por su alta calidad, importancia, objetivos, experiencia previa y relevancia para el avance médico
IX Premios Fundación DISA
Foto de familia de los siete galardonados en la edición IX Premios Fundación DISA Investigación Biomédica en Presidencia de Gobierno, junto a Javier Franco y Sara Mateos.
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La Fundación DISA ha celebrado este jueves, 26 de marzo, la novena edición de los Premios de Investigación Biomédica, reafirmando su liderazgo en el impulso del talento científico y médico de los centros sociosanitarios y universitarios del archipiélago. 

Tras una década de trayectoria, esta convocatoria suma 279 proyectos presentados y una inversión acumulada superior a 1,4 millones de euros, consolidándose como una de las iniciativas privadas más relevantes que apoya a la ciencia y la medicina en Canarias.

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En esta edición, la Fundación DISA ha distinguido siete proyectos de alta calidad, seleccionados por su importancia, objetivos, experiencia previa y excelencia para el avance médico. Para su desarrollo, se ha otorgado una dotación global de 189.921 euros, destinada a impulsar áreas prioritarias para la salud, como son: oncología, enfermedades metabólicas, infecciosas, cardiovasculares y neurodegenerativas.

Los objetivos planteados evidencian la trascendencia de estas investigaciones no solo para Canarias, sino también para el conocimiento médico internacional, al explorar nuevos tratamientos, estrategias diagnósticas y biomarcadores de vanguardia, que, además, mejoran los servicios sociosanitarios de Canarias y la calidad de vida de los pacientes.Con la novena edición, la Fundación DISA renueva su compromiso con el tejido investigador de las islas, fortaleciendo el capital humano, la generación de conocimiento y la colaboración público‑privada para situar a Canarias en la vanguardia biomédica.

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