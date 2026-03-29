De Eddie Phillips a Patty Mills: los 16 jugadores del CB Canarias que jugaron antes en la NBA

Hay nombres que todavía resuenan en las paredes del viejo Juan Ríos Tejera y otros que hacen vibrar el Santiago Martín. La historia del CB Canarias es, en parte, la historia de 16 hombres que tocaron el cielo de la NBA antes de vestir de aurinegros.
Patty Mills, cuya llegada a la Isla ha tenido un impacto inmediato, es un buen punto de partido de una lista de nombres que muchos recordarán (Harper o Phillips) pero también la de otros no tan conocidos, como son los casos de Tolbert o Stivrins.
Los exNBA y el CB Canarias
Patty Mills
Es la última incorporación al CB Canarias y, sin duda, la de más impacto de la historia en cuanto a nivel mediático.
Muchos se cuestionan, incluso, si Mills es el mejor jugador en la historia de la NBA que ha aterrizado en la Liga Endesa, tras haber jugado 1.020 partidos entre la liga regular (921) y los playoff (99) de la NBA repartidos en siete franquicias diferentes.
De su periplo en la mejor liga del Mundo, destaca una década entera jugando para los Spurs de Gregg Popovich, donde promedió 10,2 puntos, con un 42% en triples, y y llegó a ganar un anillo de la NBA, en 2014.
Kurt Nimphius
Kurt Allen Nimphius llegó al CB Canarias en la temporada 88/89 como una verdadera estrella de la NBA, donde había jugado 535 encuentros. Su contrato, de un millón de dólares al año, fue de los más altos de la ACB ese curso -se dice que el que más-, fue un bombazo en la época.
Promedió 21,7 puntos y 7,2 rebotes por partido y, pese a tener un contraro de dos cursos de duración, un añó después jugó en los Philadelphia 76ers. Acabaría su carrera en el mítico Il Messaggero Roma, donde fue cortado.
Kyle Singler
Kyle Edward Singler llegó al CB Canarias en la campaña 2019/2020 tras haber jugado en Pistons y Thunder después de haber jugado a gran nivel tanto en Real Madrid como en el Lucentum Alicante. Fue un estrella en la prestigiosa Universidad de Duke (NCAA).
La entidad aurinegra lo firmó después de haber cuajado un buen curso en el Obradoiro, pero Singler, en el mes de octubre, hizo las maletas tras haber anunciado de manera repentina que quería abandonar la práctica del baloncesto.
Su nombre estaría luego vinculado a situaciones extradeportivas, así como un presunto caso de violencia machista.
Tom Tolbert
Elegido en la trigésimo cuarta posición del Draft de la NBA de 1988 por Charlotte Hornets, Tolbert jugó solo 14 duelos con esa franquicia para ser despedido en diciembre de ese mismo año.
Fue entonces cuando hizo las maletas rumbo al CB Canarias donde jugó 17 partidos en los que promedió 26,7 puntoas y 8,4 rebotes. “Tras un incidente con el árbitro Juan José Neyro (QEPD), que lo descalificó, el club lo multó y Tolbert se negó a pagar algo que le parecía injusto. Como consecuencia, el CajaCanarias decidió prescindir de sus servicios y fue sustituido por Álex Stivrins, que se encontraba de vacaciones en el sur de la isla, cerrando así su intensa etapa en Tenerife”, como desveló el periodista José Luis Hernández en Superbasket Canarias.
Curiosamente, Tom Tolbert, tras dejar el CB Canarias, hizo una gran carrera en la NBA, siendo una pieza clave en los Golden State Warriors de Hardaway, Richmond y Mullin (Run TMC), con otro mítico, Don Nelson, en el banquillo. También jugaría en Orlando y Los Ángeles Clippers.
Charles Jenkins
Elegido en la cuadragésimo cuarta posición del Draft de la NBA de 2011 por Golden State Warriors, Charles Jenkins llegó al CB Canarias tras un largo periplo por algunos de los mejores equipos de Europa, como el Estrella Roja, el Olimpia Milano o el Olympiakos.
Llegó a jugar 110 partidos entre los Warriors y los Sixers entre 2011 y 2013, llegando a promediar casi cinco puntos por partido en Golden State.
En la Isla solo pudo competir en ACB, pues, al llegar, el plazo de inscripción en la Basketball Champions League había concluido.
Marcelinho Huertas
Ídolo y leyenda del CB Canarias y del baloncesto español, Marcelinho Huertas llegó a Los Ángeles Lakers previo paso por el FC Barcelona en la campaña 2015/2016. Debutó en la NBA el 28 de octubre ante Minnesota Timberwolves anotando 2 puntos y el 10 de marzo de 2016 consigue la mejor anotación de la temporada con 13 puntos ante Cleveland Cavaliers.
Más tarde sería traspasado a Houston Rockets, pero estos cortaron al jugador brasileño, que hizo las maletas rumbo a al Baskonia.
“Jugar en los Lakers fue un privilegio. Estar al lado de Kobe Bryant y estar en aquel último año de su carrera, poca gente ha tenido oportunidad y yo soy afortunado de haber estado ahí dentro día tras día”, reconoció el brasileño en una entrevista con la Cadena Ser de La Coruña.
Nico Brussino
Las condiciones físicas y técnicas de Nico Brussino lo llevaron a la NBA desde el Peñarol de Mar del Plata. Con Dallas Mavericks firmó un contrato de tres años por el salario mínimo del momento, alternando con su equipo de la Liga de Desarrollo, los Texas Legends. Los mismo ocurriría más tarde con los Atlanta Hawks, por lo que hizo las maletas rumbo al Gran Canaria.
El CB Canarias -entonces Iberostar Tenerife-, lo ficharía en la temporada 2018/2019, para luego formar parte del Zaragoza y, posteriormente, regresar al Gran Canaria, donde se ha asentado.
Kyle Guy
Sacramento Kings y Mimai Heat fueron las franquicias en las que Kyle Guy jugó en la NBA antes de aterrizar en España de la mano del Joventud Badalona. Tras pasar por Panathinaikos, Guy firmó en el CB Canarias en 2024.
Pese a ser algo irregular, Kyle Guy enomoró a la afición canarista gracias a su particular estilo y sus lanzamientos exteriores estratosféricos.
Aquel verano Guy decidiría retirarse, para luego volver a jugar profesionalmente en la NBA. “Al final de ese año, aunque lideré todo el continente en anotación, decidí alejarme y tomarme un tiempo libre. Me perdí el nacimiento de mi segundo hijo mientras estaba en Tenerife”, ha dicho recientemente.
Tyler Cavanaugh
En julio de 2020, Tyler Cavanaugh firmó por el CB Canarias procedente del Alba Berlín. Se había formado en Wake Forest y George Washington, universidad con la que se proclamó campeón del NIT (National Invitation Tournament) con honores de MVP, en 2016.
Aquello le sirvió para poder fichar por dos franquicias de la NBA: Atlanta Hawks y Utah Jazz. Tyler jugó hasta 50 partidos en la competición estadounidense, siendo una gran carta de presentación para su fichaje por el CB Canarias.
Muchos le vieron ciertas similitudes con Tim Abromaitis, pero a mitad de aquella temporada se conoció que el jugador ya se habría comprometido con Zalgiris de cara al curso próximo. Su rendimiento no pasó de discreto.
Leandro Bolmaro
Pocos jugadores con las condiciones físicas de Leandro Bolmaro han militado en el Canarias. Sus inicios fueron curiosos, pues compaginaba atletismo con baloncesto hasta que se decidió por este último deporte.
Tras una gran actuación en el Nike Hoops Summit que se jugó en el Moda Center de Portland, siendo todavía júnior, el FC Barcelona puso sus ojos en él, ganándose muy pronto un sitio en el primer equipo blaugrana.
Bolmaro fue seleccionado en la vigesimotercera posición del draft de la NBA de 2020 por New York Knicks, equipo que posteriormente lo traspasó a los Minnesota Timberwolves. Nunca antes un jugador argentino había logrado una posición tan alta en el draft, pero la aventura americana no salió bien.
Leandro Bolmaro jugó en Minnesota y Utah, pero allí no lo pasó bien, algo que le afectó a nivel anímico. El CB Canarias anunció su fichaje 2 de marzo de 2023, acabando en la Isla la campaña 22/23, donde no llegó a mostrar su mejor rendimiento.
Actualmente milita en el Olimpia Milano, equipo italiano de la Euroliga.
Eddie Phillips
Uno de los grandes mitos del CB Canarias jugó en los ya desaparecidos New Jersey Nets durante dos campañas luciendo el dorsal número 51.
Tras pasar cuatro años en la Universidad de Alabama, Eddie Phillips fue elegido en el draft de 1982 en la primera ronda, en el puesto 21. Como curiosidad, el número 1 fue para James Worthy, el 2, para Terry Cummings y el 3 para Dominique Wilkins. MIke fue elegido, por ejemplo, por delante de Audie Norris (37).
Tuvo como entrenador a otra leyenda, como Larry Brown, pero este no confió mucho en él. Fue traspasado luego a los Philadelphia 76ers, pero cortado antes de que comenzara la temporada.
Lo que pasó después es conocido por todos: apareció en un Torneo de Navidad con una selección de Estados Unidos hasta que Pepe Cabrera se fijó en él.
Mike Harper
El escudero de Eddie Phillips también formó parte de la mejor liga de baloncesto del mundo. Fue elegido en puesto 56 del Draft de la NBA de 1980 por los Portland Trail Blazers, jugando allí 123 partidos repartidos en dos cursos.
Harper pasaría a la historia como el jugador que “controlaba” a Eddie Phillips, pues su carácter era mñas tranquilo y pausado que el de su compatriota, pero la realidad es que era un jugador con una tremenda calidad, como demostró en la Isla.
Alex Stivrins
La llegada de Alex Stivrins al CB Canarias fue sumamente curiosa. Había jugado algunos partidos 83) con los Seattle Supersonics cuando aterrizó en el Playa Las Américas, del sur de Tenerife, en Primera B. Corría la temporada 87/88, estuvo la mayor parte de la misma lesionado, pero luego los aurinegros decidieron ficharlo.
Promedió 20 puntos y 10 rebotes por duelo ganándose una temporada más de contrato antes de hacer las maletas rumbo a Italia. Luego, entre 1992 y 1993, vestiría la camiseta de cuatro franquicias distintas de la NBA.
Kyle Wiltjer
Dejó huella en Tenerife pese a haber jugado solo un partido con el CB Canarias (2021-2022). Militó en los Houston Rockets, aunque con ellos solo disputó 14 partidos.
Buen tirador y jugador que conecta siempre bien con sus aficionados. Wiltjer acabaría marchándose a China para jugar ahora en la Reyer Venezia.
Rickie Winslow
Pocos jugadores han pasado por la Isla tan espectaculares como Rickie Winslow. Muchos creen que Winslow llegó a España de la mano del Estudiantes, pero lo hizo, desde los Milwaukee Bucks al CB Canarias.
Repetía que no jugó en los New York Knicks porque estos se decidieron por Gerald Wilkins por el simple hecho de ser primo del mítico Dominique, por lo que su paso por el CB Canarias debía servir como trampolín para su regreso a la NBA.
“Harper y Phillips habían dejado el equipo y Pepe Cabrera trajo a Perry y Winslow”, recuerda José Carlos Hernández Rizo, entrenador de aquel Canarias al que le sorprendió “la delgadez” del alero, al que “no le costó” adaptarse al equipo porque el equipo también tuvo que adaptarse a él.
Luego llegaría el Estudiantes, que quería suplir a David Russell, por lo que Winslow, que lo único que quería era volver a la NBA, fue el elegido.
Ken Johnson
Era un reboteador compulsivo que, paradójicamente, se retiró muy pronto. Natural de Tuskegee, Alabama, lugar de nacimiento de la gran activista Rosa Parks, jugó en los Portland Trail Blazers seis partidos antes e comenzar un periplo que, en 1989, lo trajo al CB Canarias.
En su primer partido, ante el TDK Manresa, cogió 19 rebotes, pero su récord fue de 23 rechaces ante el Ourense.
Hasta que fue superado recientemente por Fran Guerra, Johnson tenía el récord de pívot del CB Canarias con más asistencias repartidas en un duelo. El estadounidense logró siete, superadas por los ocho del grancanario ante el Unicaja Málaga la pasada jornada.
Ken Johnson dejaría Tenerife por motivos extradeportivos -nunca aclarados oficialmente-, jugando luego seis partidos con el Gran Canaria.
|Jugador
|Partidos NBA (RS)
|Equipos NBA previos a Tenerife
|Época en el CB Canarias
|Patty Mills
|1200
|Blazers, Spurs, Nets, Hawks, Heat, Jazz y Clippers
|2024 – Act.
|Kurt Nimphius
|535
|Mavericks, Clippers, Pistons, Spurs, 76ers
|1990-1991
|Kyle Singler
|356
|Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder
|2019
|Tom Tolbert
|312
|Hornets, Warriors, Magic, Clippers
|1988-1989
|Charles Jenkins
|110
|Golden State Warriors, Philadelphia 76ers
|2021
|Marcelinho Huertas
|76
|Los Angeles Lakers
|2019 – Act.
|Nico Brussino
|58
|Dallas Mavericks, Atlanta Hawks
|2017-2018
|Kyle Guy
|53
|Sacramento Kings, Miami Heat
|2023-2024
|Tyler Cavanaugh
|50
|Atlanta Hawks, Utah Jazz
|2019-2020
|Leandro Bolmaro
|49
|Minnesota Timberwolves, Utah Jazz
|2023
|Eddie Phillips
|48
|New Jersey Nets
|1982-1984
|Mike Harper
|123
|Portland Trail Blazers
|1986-1988
|Alex Stivrins
|22
|Sonics, Suns, Hawks, Clippers, Bucks
|1992-1993
|Kyle Wiltjer
|14
|Houston Rockets
|2021-2022
|Rickie Winslow
|7
|Milwaukee Bucks
|1988-1990
|Ken Johnson
|6
|Portland Trail Blazers
|1988-1989