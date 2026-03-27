La canaria Valeria Castro triunfa en los XVIII Premios de la Música Independiente

La cantautora palmera Valeria Castro y el gallego Carlos Ares fueron en la noche del miércoles, con tres galardones cada uno, los grandes triunfadores de los XVIII Premios de la Música Independiente (MIN), organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFi) en el Gran Teatro de Córdoba.
Valeria Castro recibió el Premio AIE a Mejor Artista, el Premio MIN 2026 a Mejor Álbum de Música de Raíz, por El cuerpo después de todo, y el Premio Radio 3 a la Canción del Año, por Tiene que ser más fácil.
Con La boca del lobo, Carlos Ares se alzó con el Premio ONErpm a Álbum del Año y el Premio Agedi al Mejor Álbum de Pop, además de llevarse el Premio Ingresse al Mejor Directo por su actuación en la plaza del Trigo del Sonorama Ribera.
Entre el resto de galardonados figuraron, por ejemplo, Quique González, que recibió el Premio MIN 2026 al Mejor Álbum de Rock por su disco 1973, y el Premio MIN 2026 a la Mejor Letra Original por Terciopelo azul, mientras que el Premio MIN 2026 al Mejor Artista Emergente lo recibió Sanguijuelas del Guadiana. El Premio de Honor Mario Pacheco fue para Ana Curra.