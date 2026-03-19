La exposición sobre el Correíllo La Palma recala en Puerto de la Cruz

Museos de Tenerife acaba de instalar la muestra El humo del progreso. El Correíllo La Palma, su época y recuperación en el Castillo de San Felipe de Puerto de la Cruz. Tras su paso por el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), La Gomera y La Palma, el proyecto arriba ahora a la ciudad turística.
La exposición no solo permite conocer la importancia del Correíllo La Palma en la conexión y el desarrollo de las Islas, sino que también encuentra en Puerto de la Cruz un lugar especialmente significativo por su histórica vinculación con las rutas de estos barcos de vapor desde finales del siglo XIX.
El proyecto expositivo permanecerá en Puerto de la Cruz hasta el 13 de abril y podrá visitarse de martes a sábados, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de acercarse a la historia de una de las embarcaciones más emblemáticas de Canarias.