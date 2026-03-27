La Gala Drag reúne a más de dos millones de espectadores únicos en ‘La 2’ nacional

La Gala, que se emitió por primera vez este año a nivel nacional, fue realizada por los profesionales del Centro de Producción de RTVE Canarias con el realizador Borja Ojeda al frente.
La retransmisión, presentada por Roberto Herrera y Drag Setlas, reunió de media a 222.000 espectadores de toda España, conquistando al público de las principales franjas de edad: entre 25-44 años; entre 45 y 64 años y mayores de 64.
En Canarias la retransmisión se convirtió en los más visto del día en La2, casi triplicando la media de audiencia de la cadena en las Islas con un 6.8 de share, 32.000 espectadores de media y 117.000 espectadores únicos.
La audiencia respalda la apuesta de la cadena pública por uno de los tronos más codiciados del Carnaval de Maspalomas, que ganó el Drag Ávalon con la fantasía “Y entonces florecí cuando nadie más miraba”.
La cadena pública retransmitirá mañana la Cabalgata de Maspalomas en La 2 regional.