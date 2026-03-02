La grancanaria Aldara publica este viernes nuevo sencillo, ‘Ecléctica’

La cantante y compositora grancanaria Aldara pública esta semana Ecléctica, un tema que estará disponible en las plataformas digitales a partir de este viernes, 6 de marzo. La nueva entrega musical de la artista tiene todos los ingredientes para convertirse en otro gran paso en su carrera. Ecléctica es una propuesta fresca y muy peculiar que subraya su versátil estela musical, fusionando en esta ocasión estilos como el pop, el funk y el disco.
Ecléctica es definido como “un canto a la libertad, al disfrute y a la autoestima”. Una canción camaleónica y muy personal que recuerda el infinito abanico de ritmos y melodías posibles que puede ofrecer la producción musical para expresar un mismo mensaje.
“La música es un juego de plasticidad que nos permite soñar sin límite”, señala Aldara. “Ecléctica me ha permitido ejercer identidad y metamorfosis más que nunca, a través de la estética, la letra y la sonoridad”.
El lanzamiento incluye un videoclip que estará disponible desde el jueves en el canal oficial de YouTube AldaraMusica. Un trabajo audiovisual cuya dirección ha corrido a cargo de la propia artista.