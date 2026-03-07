La Laguna expone el legado de samuráis y shinobi

El Bujinkan Kokoro Dojo La Laguna ofrecerá en el Festival Mundo Japón, que se celebra desde el 18 de marzo en la Casa Anchieta, y hasta el 22 en distintos espacios de la ciudad, un acercamiento al universo de los samuráis y los shinobi -popularmente conocidos como ninjas-, a través de una cuidada selección de objetos sobre estas figuras de la tradición japonesa.
Aunque muchas de las piezas son réplicas de alta calidad realizadas con criterios históricos, la muestra incluye objetos auténticos del periodo Edo (1603-1868), etapa fundamental de la historia de Japón, tras la cual la casta samurái fue oficialmente abolida, dando paso a la modernización del país.
Entre las piezas más destacadas figuran dos armaduras. La primera corresponde a un samurái y está inspirada en modelos del periodo Muromachi (1336-1573), mientras que la segunda pertenece a un ashigaru, soldado de infantería del periodo Edo, que conserva algunos elementos originales de la época, como parte de la coraza y accesorios relacionados con el uso de armas de pólvora.
La exposición dedica un espacio a dos grupos muy conocidos de la historia japonesa. Por un lado, los 47 ronin, protagonistas de una de las historias de lealtad y venganza más emblemáticas de Japón, cuyo relato sigue siendo hoy un símbolo de honor y fidelidad al deber. Por otro, el Shinsengumi, una fuerza policial samurái que defendió el shogunato Tokugawa durante los últimos años del periodo Edo y cuya figura ha sido ampliamente representada en mangas, animes y otras obras de ficción contemporánea.
El recorrido se completa con una variada colección de armas y objetos tradicionales -espadas, lanzas, máscaras, shuriken o piezas relacionadas con el equipamiento shinobi-, acompañadas de láminas explicativas que permiten contextualizar cada elemento y ofrecer al visitante una visión más amplia de la cultura guerrera japonesa.
CALIGRAFÍAS
Asimismo, la exposición contará con caligrafías originales relacionadas con el mundo del ninjutsu realizadas por Masaaki Hatsumi, gran maestro y fundador de la organización Bujinkan Budo Taijutsu, dedicada al estudio y transmisión de nueve escuelas marciales tradicionales vinculadas tanto al ninjutsu como al legado samurái.
La exposición está coordinada por Eduardo P. de la Torre, responsable del Bujinkan Kokoro Dojo La Laguna, donde se practican estas disciplinas dentro de la Escuela de Artes Marciales Laoshan (calle Cabrera Pinto, 51). Mundo Japón cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Cultura y Deportes, así como del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, además de La Laguna Zona Comercial y Japan Foundation.