La muestra colectiva ‘Tres voces, un latido’ conmemora el 8M en Icod de los Vinos

La muestra colectiva Tres voces un latido reúne a partir de este lunes las creaciones de otras tantas artistas en la Casa de los Cáceres, en Icod de los Vinos. El proyecto invita a recorrer distintas miradas sobre la experiencia femenina desde la emoción, la materia y el gesto, en un encuentro artístico abierto al público.
Tres voces, un latido cuenta con obras de Sarah Atzeni, Patricia Colmeiro y Guacimara Solimar, “tres lenguajes que laten en un mismo pulso creativo”. El recorrido propone al visitante detenerse, mirar y reconocerse en las obras, desde la fuerza del volumen escultórico hasta la intimidad del rostro y el paisaje.
La muestra, que se inaugura este lunes a partir de las 17.00 horas, podrá visitarse hasta el 3 de abril, en horario, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas. Tres voces un latido se inscribe en la programación cultural del mes de marzo, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y ofrece a la ciudadanía un espacio de encuentro con el arte hecho por mujeres y con la diversidad de miradas que conviven en el territorio.
Sarah Atzeni es una escultora italiana que se graduó en el Instituto Estatal de Arte de Massa en 2004 y posteriormente obtuvo la especialización en la Academia de Bellas Artes de Carrara, en Toscana. Ha participado en exposiciones en Alemania, Polonia, Países Bajos, Italia y España. Entre otros reconocimientos, ha obtenido los primeros premios en el V Simposio Internacional de Escultura Balatonfüred (Hungría) y en el I Simposio de Escultura de Arte Contemporáneo de Sassetta (Italia).
CAPTAR LAS EMOCIONES
Patricia Colmeiro, hija del también pintor Antonio Colmeiro, creció con los olores de la pintura al óleo, lienzos y aguarrás. Tuvo una formación personalizada ya en la época adulta en el tratamiento de rostros, composición y color. Ha participado en exposiciones en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Suiza, Berlín (Alemania), Estados Unidos y España. Su obra pretende captar con cada trazo y color la esencia de las emociones humanas a través de los rostros.
La artista canaria Guacimara Solimar pinta paisajes realistas al óleo inspirados en el mar y la montaña. Ha expuesto en Tenerife, Nueva York, Miami (Estados Unidos), Suiza y Barcelona.Su obra busca preservar la belleza natural frente a los cambios recientes, invitando a detenerse y reconectar con la naturaleza. Para Solimar, pintar es una forma de cuidar el paisaje y devolverle la voz que a veces olvidamos escuchar.