La ópera ‘Roméo et Juliette’ se despide este domingo del Auditorio de Tenerife

La evolución de la borrasca Therese obligó al Auditorio de Tenerife a cancelar la cuarta función de Roméo et Juliette, de Charles Gounod, prevista para este sábado, y a aplazar el segundo concierto del ciclo Primavera Musical, que iba a celebrarse hoy. No obstante, este domingo (18.00 horas) se ofrecerá una última función de la ópera.
La decisión se tomó siguiendo las indicaciones del Cabildo y en el marco de la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), para evitar desplazamientos y prevenir posibles incidencias ante los episodios meteorológicos. El hecho de que el PEIN esté activado hasta las 6.00 horas de hoy domingo ha hecho contemplar la opción de ofrecer una nueva función de Roméo et Juliette, siempre y cuando no haya nuevas instrucciones desde el departamento de Emergencias.
Esta opción se brinda de forma preferente a los abonados de Ópera de Tenerife que no pudieron asistir a las representaciones del jueves y sábado, mientras que el resto de las entradas se pusieron a la venta nuevamente ayer. En cualquier caso, el Auditorio iniciará mañana la devolución del importe de las localidades de las funciones canceladas.