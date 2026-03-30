La Orotava anuncia el mayor presupuesto de su historia con sorpresas para los vecinos: “Un auténtico notición”

“Un auténtico notición”. Así definió el viernes el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, el incremento de ocho millones en el presupuesto de 2026 que hoy se llevará al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, una cantidad que lo eleva a 68 millones, “el mayor de los últimos cuarenta año”, subrayó.
Esta cantidad se destinará principalmente a políticas de bienestar social, vivienda, cultura y deporte, pero también permitirá poner en marcha dos infraestructuras culturales importantes para el municipio, como el Auditorio Teobaldo Power y el espacio cultural Atlante.
Asimismo, se refuerza el apoyo al sector comercial y primario, con nuevas medidas orientadas a incentivar el consumo local, y se destina, por primera vez, una partida específica, en concreto, un millón de euros, para la construcción de vivienda accesible que se suma a las 65 que ya se están edificando en el barrio de San Antonio.
El proyecto del Auditorio Teobaldo Power contaba con una inversión de unos 14 millones de euros, pero el grupo de gobierno (CC) opta ahora por rebajarlo a la mitad para destinar una parte a la puesta en marcha del espacio cultural Atlante, donde se prevé ubicar el Archivo Municipal, la sala de exposiciones y una sala de usos múltiples que permita acoger charlas y presentaciones “acorde a la frenética vida cultural del municipio”, sostuvo el mandatario.
Una de las novedades será la implantación del bono consumo, dotado con 500.000 euros, para dinamizar el pequeño comercio y potenciar el consumo en el municipio. Esta iniciativa, que se presentará en breve y que ya ha sido implantada en otros municipios, permite adquirir un bono a un importe asequible para gastar en el comercio local por una cantidad que la duplica o triplica, gracias a que el Ayuntamiento subvenciona una parte.
Otras actuaciones
El refuerzo del asfaltado; la creación de nuevas zonas de aparcamiento; la instalación de marquesinas; la mejora de zonas verdes en centros educativos; la creación y renovación de parques infantiles; el impulso a proyectos de sostenibilidad y energías renovables; la adquisición de nuevos inmuebles para futuros proyectos municipales; actuaciones de rehabilitación del patrimonio cultural y el refuerzo de los medios de seguridad, completan el resto de actuaciones.
Esta ampliación ha sido posible “gracias a la buena gestión económica y al cumplimiento de todas las reglas fiscales establecidas por el Estado”, manifestó por su parte el edil delegado de Economía y Hacienda, Felipe David Benítez.