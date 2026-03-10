La Orotava se adentra en la literatura y la divulgación del pasado en ¡Esto es Histórico!

Los libros de historia son más que relatos del pasado. Son puertas abiertas para comprender quiénes somos. Gracias al trabajo de investigadores, divulgadores y escritores, episodios, personajes y procesos se transforman en historias vivas que despiertan la curiosidad de lectores y de quienes nunca pensaron que la historia les atraparía.
Con ese fin nació en 2023 en La Orotava ¡Esto es Histórico!, un festival de literatura y divulgación del que ayer presentaron su cuarta entrega el alcalde del municipio, Francisco Linares; la directora de esta experiencia, Emilia Vié, y José Maza, en representación de los libreros y las editoriales, así como miembro del Senato, el consejo asesor de una iniciativa que del viernes al domingo convierte a la plaza de La Constitución en el epicentro de esta celebración de la palabra y la memoria.
TRES JORNADAS LLENAS DE ACTIVIDAD
Presentaciones de libros, rutas históricas, talleres y actividades para escolares y familias tejen un programa pensado para todos los públicos, demostrando que la historia, bien narrada, nunca es aburrida. ¡Esto es Histórico! reúne a un destacado elenco de autores e investigadores, como Gregorio Sosa, Marga Sánchez Romero, Ignacio Martín Lerma, Tito Vivas, Daniel Corpas, Lucía Chacón, Miguel Ángel Cajigal el Barroquista, María del Mar Rodríguez, Jesús Barranco y José Antonio Lucero, entre otros nombres que dialogarán con el público, firmarán ejemplares y compartirán historias.
“El encuentro, dirigido a todos los públicos, no es solo cultural -señaló Francisco Linares-, es una seña de identidad que promueve el interés por la literatura y a la vez promociona lo nuestro; así, además de los estands con las librerías y espacios para escritores y diversas actividades, podemos disfrutar del mercado de labores tradicionales con artesanos locales o la proyección del patrimonio local”.
Emilia Vié expuso que, desde su nacimiento, el festival ha experimentado un crecimiento “tan constante como ilusionante”. Lo que comenzó como una “apuesta valiente” se ha consolidado como referente en el ámbito de la divulgación histórica en Canarias, hasta el punto de contar desde hace dos ediciones con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, además del respaldo institucional del Ayuntamiento de La Orotava, así como del Gobierno de Canarias.
En su intervención, José Maza apuntó que los libros de historia y la labor de los investigadores históricos nos permiten viajar en el tiempo, descubrir vidas, decisiones y momentos que han moldeado el presente. Adentrarse en ese universo es una invitación a ampliar la mirada, cuestionar lo que creemos saber y enriquecer nuestra manera de entender la realidad. Con esa perspectiva, el festival se configura como un puente cultural que une la literatura con la historia, al tiempo que despierta el interés de los lectores.
Los participantes en el encuentro informativo de ayer coincidieron en que la historia no vive solo en los archivos, en los museos o en los libros. También está viva en la mirada de quienes se preguntan de dónde venimos y en la curiosidad de quienes desean comprender mejor el mundo que habitan, y más en un momento de máxima tensión internacional.
Como novedad, el festival ¡Esto es Histórico! abre este año un espacio especial dedicado a la literatura fantástica, entendida como una forma creativa de reinterpretar el pasado y de la que beben muchas de las narrativas contemporáneas más populares, desde sagas literarias hasta series que han marcado a varias generaciones.