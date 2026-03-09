La Palma reconoce al médico Luis Ramos por transformar la atención sanitaria palmera

El Cabildo de La Palma aprobó la propuesta para conceder el Premio Insular 2026 por su especial trayectoria profesional al doctor Luis Alberto Ramos Gómez, reconociendo a la figura que transformó para siempre la sanidad palmera, liderando la creación de servicios vitales que hoy son pilares del Hospital Universitario de la Isla.
La llegada del doctor Ramos a La Palma en 1998, procedente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, marcó un “antes y un después”. En aquel año, fundó desde cero la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el antiguo Hospital de Nuestra Señora de Las Nieves. Hasta su intervención, los pacientes críticos que requerían intubación o soporte vital avanzado debían ser trasladados de forma sistemática a Tenerife; su apuesta personal por la Isla permitió conquistar la autonomía sanitaria en los momentos más delicados para la vida humana.
Bajo su dirección, la cartera de servicios de la sanidad insular creció de forma exponencial. El doctor Ramos fue el artífice de la unidad de trasplantes en la Isla, implementando en 2001 los programas de donación y extracción de órganos y tejidos. Gracias a su visión, La Palma alcanzó las tasas de donación más altas de Canarias, siendo pionera en 2015 en la donación a corazón parado.
Además, su compromiso permitió la creación de la unidad de marcapasos y la implementación de procedimientos de neuromonitorización avanzada, logrando que miles de palmeros recibieran tratamientos de altísima complejidad sin tener que abandonar su entorno familiar.
El doctor Ramos representa un modelo de profesionalidad donde la ciencia y la humanidad van de la mano. “Hablamos del custodio de la unidad más compleja de nuestro sistema durante casi un cuarto de siglo. Un hombre que luchó por una UCI de silencio y respeto, y que mantuvo siempre el compromiso de llamar a cada enfermo por su nombre”, indica el Cabildo.
Su legado no solo es asistencial, sino también académico, con más de 90 artículos científicos publicados y múltiples másteres en gestión y cardiología, lo que sitúa su trayectoria como referente de la excelencia médica.
Con esta propuesta de Premio Insular, el Cabildo de La Palma afirma que rinde tributo a un facultativo cuya valentía y vocación de servicio, desde su llegada en 1998 hasta su jubilación en 2022, dotaron a los palmeros de una red de seguridad vital que ha salvado innumerables vidas en la Isla.
El Cabildo de La Palma conmemorará el próximo 16 de marzo su 113 aniversario con una ceremonia institucional en la que se hará entrega de estos Premios Cabildo Insular de La Palma 2026 en su tercera edición.
El evento, que se desarrollará en el emblemático Teatro Circo de Marte, servirá para reconocer la excelencia, el compromiso y la trayectoria de personas y entidades que han sido fundamentales en el desarrollo social, cultural y económico de la Isla, según explica la Corporación. Además del doctor Luis Ramos, también serán reconocidos la joven ganadera Brenda Hernández, Las Hilanderas de El Paso, la Asociación Sinsuela, la Asociación Fátima de Policías Locales, el Club de Automóviles Antiguos El Paso, la Asociación Mascarones, Carlos Fernández, la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Padisbalta y la Banda San Miguel.