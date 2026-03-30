LaLa Music 2026 activa la escena emergente con 11 ‘showcases’ y una jornada para profesionales

Once artistas canarios emergentes defenderán en directo su propuesta musical dentro de la agenda de showcases de la quinta edición de LaLa Music, el escaparate y feria profesional de la música actual hecha en Canarias, que se celebra del 9 al 11 de abril en La Laguna. La relación de artistas seleccionados, de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, entre casi un centenar de propuestas, es la siguiente: Patricia Lint, Good Franco, Macaca Radiata, Javi Chola, Pequeña Alaska, Velvet Flores, Clavelitos, Tamar Waters, Cuarto Marginal, M Oznari y Guayete.
Este elenco será protagonista en tres jornadas de una quinta edición que vuelve a posicionarse como un encuentro para descubrir nuevas propuestas sonoras de la escena insular en un ecléctico escaparate musical urbano donde bandas y proyectos canarios presentan su música ante el público en general y profesionales del sector. Todo ello, con el objetivo de visibilizar el talento emergente canario, generar conexiones reales con profesionales y programadores nacionales y regionales e integrar al Archipiélago en el circuito nacional de ferias musicales.
UN ESCAPARATE DE LA CREATIVIDAD
Las actuaciones se desarrollarán en espacios como el Aguere Cultural, el Casino de La Laguna y la sala El Desleal, a las que asistirá una numerosa representación de promotores de festivales de referencia que se desarrollan en la geografía canaria, como Sonidos Líquidos, LPA Beer & Music Festival, Phe Festival, Arrecife en Vivo, FMAC y Hero Fest, entre otros ámbitos con programación habitual de conciertos, programadores y promotores, periodistas y críticos musicales de diferentes medios de comunicación nacionales.
La apuesta de LaLa Music 2026 une el talento emergente de Canarias con dos artistas nacionales invitados que marcan tendencia en su estilo: la cantante, actriz e icono de la contracultura contemporánea Samantha Hudson y la banda madrileña Parquesvr, que protagonizan los conciertos de inauguración y clausura, el 9 y el 11 de abril, en el Aguere Cultural. Las entradas para ambas actuaciones están disponibles en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/lala-music.
Como se ha apuntado, la agenda se abre el jueves 9 de abril en el Aguere Cultural (21.00 horas) con Samantha Hudson, que presenta en La Laguna el repertorio de su tercer trabajo discográfico, Música para muñecas (Subterfuge, 2025). Un disco en el que la icono queer rinde homenaje a la comunidad LGBTIQ+ y narra las experiencias de una disidente del género persiguiendo sus sueños en la gran ciudad. La cita con Samantha Hudson tendrá como artista invitado al tinerfeño Rayyx, una joven promesa que comenzó a mostrar maneras en la música desde pequeño y que ha encontrado en el R&B su estilo.
El viernes 10, la ruta de showcases programa ocho directos de los artistas canarios en el Casino de La Laguna y la sala El Desleal. Los conciertos comienzan a las 18.15 horas en el casino con Javi Chola, en un viernes de largo recorrido que concluye con la actuación de M. Oznari, desde las 23.30 horas, en El Desleal.
El sábado 11 se han programado tres showcases, con la actuación de Guayete (14.30 horas) en el Museo de Historia y Antropología de La Laguna (Casa Lercaro), durante la jornada profesional LaLa Pro, que se celebra en este espacio desde las 10.30 horas, y los directos de Patricia Lint y Good Franco (21.00 horas) en el Aguere Cultural, antes del concierto de la banda madrileña Parquesvr con el que se clausura esta edición.