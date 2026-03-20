Lanzarote conquista la gran pantalla en lo nuevo de Almodóvar

Esta semana la cartelera de estrenos presenta un menú muy completo: con el regreso de Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, el drama íntimo Una hija en Tokio y la comedia francesa Elegir mi vida. También hay ración de sustos con Whistle: El silbido del mal, una propuesta de animación para toda la familia con Tafiti y sus amigos, la producción india de acción Dhurandhar: The Revenge y el reestreno en salas del anime Your Name.
Así, llega a los cines el nuevo largometraje del cineasta manchego, Amarga Navidad. Rodada entre Madrid y Canarias, la película está protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, junto a Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Patrick Criado, Quim Gutiérrez, Victoria Luengo y Carmen Machi. La historia sigue a Elsa, una publicista en pleno duelo que viaja a Lanzarote, donde realidad y ficción se confunden en un paisaje volcánico tan bello como inquietante. Almodóvar vuelve así a la isla como eje visual de la trama, diecisiete años después de retratar localizaciones como la playa de Famara o el Parque Nacional de Timanfaya en Los abrazos rotos.
Tras su exitoso paso por los festivales de Toronto y Sevilla, se estrena Una hija en Tokio, del director belga Guillaume Senéz. Protagonizada por Romain Duris, cuenta la historia de un padre que, desde su taxi en las calles de la urbe japonesa, busca reencontrarse con su hija perdida nueve años atrás. Inspirada en testimonios reales, es una emotiva reflexión sobre la paternidad, la esperanza y los lazos que nunca se rompen.
Desde Francia también llega Elegir mi vida, la comedia luminosa de Amélie Bonnin que inauguró el Festival de Cannes el año pasado. Juliette Armanet interpreta a Cécile, una chef que regresa a su pueblo natal y se reencuentra con su primer amor, justo cuando su vida parecía encarrilada. Una historia musical y nostálgica que combina encanto rural, cultura pop y segundas oportunidades.
Otros estrenos
Para los aficionados al cine de terror, encontramos Whistle: El silbido del mal, la nueva película de Corin Hardy, director de La monja. Protagonizada por Dafne Keen, promete sustos, misterio y una buena dosis de horror sobrenatural. Gira alrededor de un grupo de estudiantes que desata una maldición ancestral al encontrar un silbato azteca capaz de invocar su propia muerte.
Y para el público familiar, llega Tafiti y sus amigos, una aventura animada alemana especialmente recomendada para la infancia. En esta propuesta, una valiente suricata y su amigo Pincel se adentran en el desierto para encontrar una flor mágica y salvar a su abuelo, en una historia llena de humor, amistad y descubrimiento.
Además, también se podrá encontrar en las salas Dhurandhar: The Revenge, la secuela dirigida por Aditya Dhar que cierra la bilogía de espionaje india tras el éxito de 2025. Protagonizada por Ranveer Singh como el agente encubierto Jaskirat Singh Rangi, junto a Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal y Sara Arjun, sigue su infiltración en los bajos fondos de Karachi para vengar los ataques del 26/11, con una duración épica de más de 3 horas y media.
Reestreno de Your Name
Por último, desde este viernes hasta el 25 de marzo regresa a los cines con motivo de su 10º aniversario el anime Your Name, obra maestra de Makoto Shinkai. Esta mágica historia de dos jóvenes unidos por un intercambio corporal que deben resolver ante un desastre inminente regresa a las salas españolas para conquistar de nuevo a públicos de todas las edades.