El Cabildo de Lanzarote denuncia grabaciones ilegales a ancianos en centros sociosanitarios: “Gravedad extrema”

La denuncia, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en un comunicado, se ha formalizado "inmediatamente después" de conocer la existencia de las grabaciones
El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, junto al viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, Francisco Candil. | EP
El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión, ha interpuesto este jueves ante la Guardia Civil una denuncia tras tener conocimiento de la existencia de varias grabaciones realizadas presuntamente de forma ilegal a usuarios de centros sociosanitarios, lo que subrayan son “supuestos delictivos de un carácter grave”.

La denuncia, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en un comunicado, se ha formalizado “inmediatamente después” de conocer la existencia de las citadas grabaciones ante la “gravedad de los hechos y la posible vulneración de derechos fundamentales de personas especialmente vulnerables”.

Al respecto, el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, ha destacado la “rapidez” con la que se ha actuado desde la institución “en aras a la defensa” de los derechos de las personas y, especialmente, cuando se habla “de colectivos vulnerables como las personas mayores dependientes”.

Acuña ha asegurado que el Cabildo de Lanzarote “colaborará plenamente” con las autoridades en la investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el origen de las grabaciones y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.

